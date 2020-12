Mexico – Les entités avec un feu jaune peuvent retourner volontairement aux cours en présentiel, a rapporté le ministère de l’Éducation publique.

Dans un communiqué, l’agence a précisé que le retour éventuel en classe consistera à fournir des conseils pédagogiques et socio-émotionnels, par le biais des centres d’apprentissage communautaires (CCA).

#RegresoAClasesSeguro À partir de janvier, les États dotés de feux jaunes et verts pourront reprendre leurs activités en personne sur une base volontaire. pic.twitter.com/DIHacKf8pG – Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) 8 décembre 2020

Pendant ce temps, les cours en présentiel dans les États en cours avec un feu vert épidémiologique comme le Chiapas, Campeche et Veracruz pourront le faire à partir de janvier 2021.

“Les états du Chiapas, Campeche et Veracruz, qui sont sur un feu vert, devront commencer des cours en présentiel à partir de janvier 2021”, a rapporté le SEP.

Il a précisé que le retour en classe sera basé sur la décision des autorités locales, mais avec le contrôle obligatoire des mesures fédérales de santé et d’éducation.

