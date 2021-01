Mexico.- Pour cette 2021, les attentes de reprise du secteur du tourisme dépendront de la maîtrise de la pandémie Covid-19, considérée comme le Concanaco Servytur.

Il a rappelé que ces derniers jours, il y a eu une augmentation des infections dans certains États du pays, une situation qui pourrait allonger le délai pour atteindre le nombre de visiteurs pour 2019.

Le président de la Confédération des chambres nationales de commerce, de services et de tourisme, José Manuel López Campos, a indiqué que les hommes d’affaires de ce secteur s’attendent à un rebond de l’activité, bien qu’avec des réserves en raison de Covid-19.

Ils espèrent dépasser les chiffres de 2020, qui se sont clôturés, avec une estimation, par l’arrivée de 25,9 millions de touristes internationaux, soit 42,4% de moins qu’en 2019.

Il a souligné que le tourisme doit être réactivé au plus vite, puisqu’en 2019 il a généré 10 millions d’emplois, entre emplois dans les établissements et indirectement entre fournisseurs et prestataires de services; une situation qui place ce secteur comme l’un des principaux générateurs d’emplois du pays.

Le tourisme jusqu’en 2019, a-t-il souligné, était un moteur économique pour le Mexique en raison des retombées économiques et de la capture des devises, car il est considéré comme le meilleur argent distribué en raison de la variété des services dont les visiteurs ont besoin; De plus, l’emploi qu’il génère est le plus inclusif, puisque 50 pour cent des postes sont occupés par des femmes et 25 pour cent par des jeunes de moins de 30 ans.

2020, a-t-il noté, n’a pas été positif pour le secteur du tourisme mexicain, car les devises ont diminué de près de 52% par rapport à 2019 et n’ont atteint que le chiffre de 11821 millions de dollars.

«Selon les projections du Secrétariat fédéral du tourisme, en 2021, on estime que 42,7 millions de touristes internationaux arriveront au Mexique; cela laisserait un déversement économique de plus de 17 milliards de dollars qui stimulerait la reprise de l’économie nationale et réactiverait des milliers d’entreprises du secteur qui sont sur le point de tourner un an dans le rouge », a-t-il déclaré.

Le chef d’entreprise a estimé que les conditions pour avancer dans la reprise de ce secteur, à la fois dans l’afflux de touristes et en devises étrangères, dépendront des actions qui seront appliquées pour prendre une extrême prudence pour éviter l’enregistrement de nouveaux foyers de cette maladie dans plus d’États, provoquant un renversement à un feu rouge.

Il a fait valoir que l’application stricte des mesures préventives contre les infections à coronavirus, a-t-il souligné, doit être effectuée pour susciter la confiance des visiteurs, car de nombreuses villes et villages dépendent de cette activité; qui a montré une légère amélioration en décembre dans les principales destinations balnéaires du pays, mais sans réaliser le rebond attendu.

López Campos a souligné que le facteur qui aura le plus d’influence sur la reprise économique du pays est le programme d’application de vaccins qui a déjà commencé.

Une action qui, au fur et à mesure qu’elle progressera, donnera tranquillité et sécurité aux Mexicains, ainsi qu’aux touristes qui nous visitent, a-t-il déclaré; mais cela prend du temps et donne la priorité aux secteurs de la population, en fonction de leur vulnérabilité.

ebv