Mexico.- La tradition populaire de Épiphanie C’est une partie vitale des célébrations du Nouvel An au Mexique. Son origine est liée à la naissance et à l’adoration de l’Enfant Dieu, disent les spécialistes Marta Turok, Cecilia Jurado et Lucina Jiménez.

La légende raconte que lorsque Jésus est né à Bethléem, à l’époque du tyran roi Hérode, trois rois richement vêtus sont arrivés d’Orient, appelés Melchor Gaspar et Baltazar dans l’imaginaire mexicain. Ils suivaient une étoile qui les guidait vers le lieu exact de la naissance de l’Enfant Dieu.

Les auteurs de l’étude “Décembre dans la tradition populaire”, soutiennent que c’est ainsi que les trois mages ont traversé le ciel montés sur un chameau, un cheval et un éléphant. En atteignant l’enfant, ils se prosternèrent devant lui et baissèrent leur cargaison de cadeaux.

«Ils lui ont offert de l’or pour être roi, de la myrrhe pour être un homme et de l’encens pour être Dieu. En récompense, les trois magiciens ont reçu la joie, l’amour et la paix.

Marta Turok, Cecilia Jurado et Lucina Jiménez ont expliqué dans une interview avec Siete24, réalisée en 2018, la tradition du Jour des Trois Rois.

“C’est pourquoi le 5 janvier de chaque année, les enfants mexicains reçoivent des cadeaux.”

Pour cela, les garçons et les filles doivent s’être bien comportés tout au long de l’année précédente, à la veille de la fête des trois rois, laisser leurs chaussures sur la fenêtre, et écrire une lettre indiquant leurs souhaits. La plupart du temps, des jouets sont demandés. De plus, dans la Nativité qui est placée quelques jours avant à la maison, les figures des trois rois sont placées.

Après ce qui précède, les enfants se couchent pleins d’illusions et d’émotions. Il y a toujours quelqu’un qui essaie de rester éveillé aussi longtemps que nécessaire pour voir arriver Melchor, Gaspar et Baltazar, cependant, à ce jour personne n’a réussi à voir l’arrivée de ces trois êtres.

Eux, en route pour Bethléem – parce qu’ils continuent à faire ce voyage en évocation du chemin qui les a conduits à l’Enfant Dieu -, récompensent le bon comportement des petits, en laissant des cadeaux tels que des bonbons, des jouets, des vêtements, de l’argent, en dehors de leurs chaussures. nouvelles chaussures et autres objets attrayants.

Le 6 janvier, une date connue au Mexique sous le nom de «Jour des trois rois», se lève avec le tollé des garçons et des filles, qui descendent joyeusement et souriant dans les rues ou se confinent dans le petit espace de leurs patios ou chambres, pour jouer et montrez les cadeaux que ces vieux sorciers de l’Est leur ont apportés.

L’origine de la Rosca de Reyes et ce que cela signifie

Le 6 janvier, mais la nuit, nous divisons généralement la “Rosca de Reyes”, faite avec du pain sucré et des fruits secs. Traditionnellement, il avait caché un haricot, qui représentait la royauté, mais qui est tombé en désuétude pour faire place à une figurine humaine qui évoque l’Enfant Dieu.

Cette figurine était à l’origine en porcelaine, mais pour des raisons économiques elle a été progressivement remplacée par d’autres en plastique, comme à ce jour. En partant du fil, la première pièce est laissée à un pauvre qui passe par la maison. Ensuite, chaque membre de la famille coupe sa pièce.

A ce moment-là, quiconque trouve l’Enfant Dieu dans son bout de fil, accepte d’inviter toutes les personnes présentes à une fête le 2 février, jour de la Chandeleur, qui commémore la quarantaine de la Vierge Marie, mère de la Dieu enfant. Avec cette fête, le cycle de Noël se termine.

Le jour des Trois Rois, la Nativité se lève, des bougies sont portées pour bénir, la présentation de l’Enfant Dieu se fait dans le temple que chacun choisit, assis ou allongé sur un plateau orné de fleurs et de deux bougies qui serviront plus tard de protection contre le tempêtes. Le parrain de l’enfant doit l’habiller.

Tard dans la nuit, les membres de la famille, les parrains et marraines et les invités mangent des tamales et des atoles aux dépens de celui qui a trouvé l’Enfant Dieu dans leur fil.

“Les trois sages et la coutume d’emmener l’enfant au temple et plus tard de prendre des tamales pour le dîner, sont en vigueur au Mexique”, concluent les trois experts en culture populaire.

