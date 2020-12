‘Pharmacie ouverte’ elle continue d’être l’une des séries les plus mythiques de l’histoire de la télévision en Espagne. Dans les années 90, Pharmacie de Lourdes Cano (Concha Cueto), nous a raconté des centaines d’histoires, dont celle-ci qui est devenue virale à l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le sida.

Dans celui-ci, publié en 1992, nous voyons Cano avec son apprenti Reyes Romero (Africa Gonzalves) dans la pharmacie au service de deux clients. Ils disent qu’ils n’ont pas emmené leurs filles à l’école parce qu’il y a une fille qui est infectée par le VIH parce que sa mère avait été toxicomane et avait été infectée.

Les deux clients interrogent l’apothicaire en disant qu’ils n’avaient pas emmené leurs filles à l’école au cas où elles seraient infectées. «Ils échangent du slime, ils peuvent se frapper et saigner», tout en disant avec un ton qui, trois décennies plus tard, semble très choquant., en particulier en raison des progrès réalisés dans la prévention de l’infection à VIH.

La fille a été vraiment victime d’intimidation

L’actrice qui joue la fille est vraiment séropositive et des semaines auparavant, cela lui était arrivé à son école. Alors que plus tard, ils disent que la représentation n’a pas d’importance. https://t.co/wkAZuFON8i – ale ~ º 🇮🇨x🏳️‍🌈 ✨ SATAN LOONA ✨ (@Aleph_Osho) 2 décembre 2020

À ce moment-là, et alors que la scène monte en ton, Montse entre dans la pharmacie, la fille a fait allusion à sa mère. Le plus drôle, comme le dit l’utilisateur de Twitter @Aleph_Oso, c’est que fille avait le vrai VIH et qu’à cause de cela, il était harcelé par les parents de ces enfants.

Cette fille a été appelée en fait, Montserrat Sierra, et cela n’a pas eu une fin heureuse. Il a dû finir par enseigner à la maison pendant quelques années après que l’école lui ait retiré ses frais de scolarité.

Une scène qui met en perspective ce que peuvent être l’ignorance et l’incompréhension, Et cela ne fait pas de mal à un moment où un autre virus nous rend également méfiant à propos de qui nous traînons ou non.