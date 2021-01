L’auteur populaire des livres Harry Potter est connue récemment pour ses commentaires de la communauté LGBT +, mais arrivera bientôt dans une nouvelle production de sa paternité sur HBO, car ils ont annoncé la date de sortie de “ CB Strike: Lethal White ” .

La mini-série BBC One, en association avec HBO et Cinemax, est basée sur les romans policiers écrits par JK Rowling, sous le pseudonyme de Robert Galbraith.

«CB Strike: Lethal White» suit Cormoran Strike, un ancien combattant devenu détective privé opérant dans un bureau situé sur Denmark Street à Londres.

Malgré les blessures physiques et émotionnelles laissées par la guerre, Strike utilisera son instinct et son expérience d’enquête pour résoudre les crimes les plus complexes.

La mini-série de sept épisodes basée sur les trois romans de Galbraiht, ‘The Cuckoo’s Calling’, ‘The Silkworm’ et ‘Career of Evil’, stars Tom Burke, connu pour ses rôles dans «Casanova», «Les mousquetaires», «Only God Forgives», «The Souvenir» en tant que détective Cormoran Strike.

Holliday Grainger de «The Borgias» jouera Robin Elacott, l’assistant et assistant de Strike; Kerr Logan, Natasha O’Keeffe, Sophie Winkleman, Joseph Quinn, Nick Blood, Natalie Gumede et Robert Glenister.

Écrit pour la télévision par Tom Edge, ‘CB Strike: Lethal White’ est produit par Mark Kinsella et Jackie Larkin; et est produit par JK Rowling sous les pseudonymes de Robert Galbraith, Neil Blair et Ruth Kenley-Letts.

La direction générale est en charge de Sue Tully, avec la participation de Michael Keillor de «The Cuckoo’s Calling», en trois épisodes; Kieron Hawkes, de «The Silkworm» avec deux épisodes); et Charles Sturridge, de «Career of Evil», en deux épisodes.

La première date de «CB Strike: Lethal White» sera le 25 janvier uniquement sur HBO et HBO Go.