Le jour est enfin arrivé et avec seulement quelques heures de sortie sur la plateforme de streaming, “ Selena: la série ” bat un record Guiness, grâce au soutien de ses fans, et bien sûr, à la popularité de la chanteuse.

Avant de devenir la reine du tex-mex, Selena Quintanilla était une jeune femme du Texas avec de grands rêves et une voix impressionnante, précisément cette production explore la transition vers la maturité de cette interprète.

Dans deux saisons la série montrera ses débuts en chantant dans de petits événements avec sa famille, à sa transformation en l’artiste féminine latina la plus réussie de tous les temps, ainsi qu’aux années d’efforts et de sacrifices que les Quintanillas ont dû traverser avant l’ascension fulgurante de Selena vers la gloire.

Grâce au fait que, pour célébrer la première, la veille, entre 18h00 et 19h00 à Mexico, “ Selena: la série ” bat un record Guinness pour le plus grand nombre de vidéos de personnes en synchronisation labiale de la même chanson, «Como la Flor» de Selena y los Dinos.

Les vidéos ont été téléchargées sur TikTok en une heure, dans le cadre du défi #TodosComoLaFlor, auquel plus de 20 stations de radio et 11 programmes de télévision ont été ajoutés.

De plus, à 20h, une célébration virtuelle pour les fans a eu lieu sur les réseaux sociaux de Netflix hébergés par la chanteuse Ally Brooke et avec la participation spéciale de Gaby Cam et Roxana Soler.

L’événement comprenait des interviews de certains membres de la distribution de la série tels que Christian Serratos, Gabriel Chavarria, Ricardo Chavira, Noemí Gonzalez et Seidy López, ainsi que des moments spéciaux et des témoignages vidéo des plus grands fans de Selena.

Pour vivre davantage l’euphorie, il convient de rappeler que «Selena: la série» est maintenant disponible dans le monde entier sur Netflix.