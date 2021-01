Avec sa liste de contenus exclusifs en constante augmentation, les téléspectateurs non abonnés seront agréablement surpris cette année car la série HBO sera disponible sur Warner Channel.

Les premières des nouvelles saisons et des séries de la programmation la plus remarquable de HBO maintenant, il peut également être apprécié dans un segment connu sous le nom de «H Hour».

Le nouveau bloc de programmation de WarnerMedia Amérique latine signale pour ses marques de télévision par code, Warner Channel, TNT, SPACE, TNT Series et Cinemax.

‘Hora H’ est un espace d’exposition exclusif pour le premier épisode des nouvelles saisons et séries HBO, qui sera programmé au cours de la première semaine après ses débuts sur cet écran, dans un format sans pause publicitaire et disponible avec sous-titres et doublage.

Une occasion unique pour les abonnés de profiter d’une programmation premium et dont les histoires peuvent être poursuivies plus tard sur HBO GO et ses émissions régulières sur HBO.

La première série à être diffusée sur ‘Hora H’ sera ‘Beforeigners’, dont la première sur HBO et HBO GO est prévue pour le dimanche 10 janvier et qui seulement un jour plus tard, le lundi 11 janvier, arrivera dans ce segment sur Warner. Channel, TNT, SPACE, Série TNT et Cinemax.

‘Beforeigners’ est une production norvégienne de HBO Nordic et se concentre sur l’histoire de deux personnes qui apparaissent mystérieusement à Oslo et qu’ils sont les premiers parmi tant d’autres qui ont voyagé du passé pour trouver refuge dans le présent.

La série met en vedette Nicolai Cleve Broch, Ágústa Eva Erlendsdóttir, Krista Kosonen.

La série HBO sur Warner Channel sera disponible dans toute la région à partir du 11 janvier à différents moments sur TNT, Cinemax, Space, Warner Channel et TNT Series.