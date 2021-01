Après 2020, une 2021 pleine d’incertitudes nous attend. Mais il y a une certitude: il y aura des dizaines, des centaines de séries. De nombreuses séries. Le rythme ne semble pas qu’une pandémie va l’arrêter, car tant de plates-formes ont besoin d’essence pour fonctionner. Pour commencer l’année, et en deux versements, nous passons en revue les séries les plus remarquables attendues dans les douze prochains mois (si elles sortent cette année, c’est quelque chose que personne n’ose garantir). Ils ne sont qu’une petite représentation de tout à venir. Nous commençons par une revue des productions internationales les plus attendues (américaines, en fait) de 2021 et dans quelques jours ce sera le tour de la série nationale.

Sorcière écarlate et vision

Le 15 janvier, la première grande première de l’année arrive à Disney +, avec le sceau Marvel et l’histoire particulière d’un couple de super-héros qui mène une vie idyllique dans le style des sitcoms classiques.

Succession

Sur le territoire des retours, le drame HBO qui a remporté l’Emmy lors de la dernière édition est peut-être le plus attendu. Sa troisième saison a dû être retardée en raison de la crise sanitaire.

Faucon et le soldat de l’hiver

Une autre série qui a déjà une date de sortie sur Disney +, le 19 mars, est cette aventure d’espionnage et d’action mettant en vedette les compagnons de Captain America.

Schmigadoon!

Comédie musicale Apple TV + se déroulant dans une petite ville dont les habitants se comportent comme s’ils vivaient dans un film musical classique.

Clarice

L’univers de “Le silence des agneaux” est élargi avec cette série axée sur l’agent Starling des mois après les événements racontés dans l’histoire originale. La série suivra la jeune femme dans ses poursuites de tueurs en série et de prédateurs sexuels. Bien sûr, pour des raisons de droits, ils ne pourront même pas mentionner Hannibal Lecter.

Atlanta

Un autre retour attendu sera le début de la troisième saison (trois ans après la deuxième) de la comédie de Donald Glover sur des questions telles que l’identité raciale ou culturelle qui a reçu tant d’éloges et de reconnaissance avec ses premiers opus.

Loki

Pour mai, la série est attendue dans laquelle Tom Hiddleston jouera à nouveau Loki, le frère de Thor. Owen Wilson, Sophia Di Martino, Richard E. Grant et Gugu Mbatha-Raw figurent également dans le casting.

Réunion des ‘amis’

Ce n’est pas techniquement une série, mais il est attendu comme tel. Les retrouvailles des six protagonistes de la comédie emblématique ont dû être reportées en raison de la pandémie et devraient avoir lieu en 2021. On le verra sur HBO Max (dans ce que HBO Espagne deviendra cette année).

Inventer Anna

L’histoire vraie d’Anna Delvey, une jeune femme russe qui a conduit les mondains de Manhattan et plusieurs banques à croire qu’elle était une riche héritière allemande, sera transformée en une série produite par Shonda Rhimes et sera vue en 2021 sur Netflix.

Le livre de Boba Fett

En décembre (s’il n’y a pas de retard) viendra l’histoire centrée sur le chasseur de primes Boba Fett dont l’annonce officielle est intervenue dans la dernière scène de la deuxième saison de “The Mandalorian”.

Le conte de la bonne

Renouvelée pour une cinquième saison, la quatrième tranche de la série sera vue cette année pour continuer à raconter les aventures de juin, interprétées par Elisabeth Moss. Le défi pour la série est de montrer qu’elle n’étire pas du tout la gencive.

Le sorceleur

Un autre retour en 2021 sera les aventures du sorcier qu’incarne Henry Cavill. Son tournage a subi plusieurs retards dus à la crise sanitaire. Il semble que dans les nouveaux chapitres, Geralt, Ciri et Yennefer seront sur la même chronologie.

Ozark

La quatrième saison des aventures de la famille Byrde sera la dernière de la série, qui comptera 14 épisodes pour mettre fin à une série qui a réussi à accumuler de nombreux adeptes principalement par le bouche à oreille.

Dexter

Le retour (que personne n’avait demandé) du tueur en série joué par Michael C. Hall est prévu pour cette année. Il y aura 10 chapitres écrits par Clyde Phillips, le responsable des quatre premières saisons.

Halston

Ewan McGregor incarne le créateur Roy Halston Frowick, l’une des premières superstars internationales de la mode à avoir habillé certaines des femmes les plus glamour des années 1970 et 1980, dans cette série en cinq épisodes produite par Ryan Murphy.

Le chemin de fer clandestin

Barry Jenkins (Moonlight) dirige l’adaptation du roman du même nom de Colson Whitehead (qui a remporté le Pulitzer) sur un réseau de routes et d’abris secrets utilisés par les Afro-Américains asservis pour s’échapper vers les États libres et le Canada. Il sera vu sur Amazon Prime Video.

En traitement

Uzo Aduba succède à Gabriel Byrne en tant que protagoniste de la série dans laquelle le spectateur a assisté aux séances chez le psychologue de plusieurs patients. Comme dans la version précédente, Dr. Brooke Lawrence (Aduba) devra également faire face à ses propres problèmes.

Mise en accusation: American Crime Story

Bien qu’au départ le plan était de le faire publier avant les élections américaines, la production a été retardée et le tournage n’est pas encore terminé. Cette saison de la série Ryan Murphy fera la chronique du processus politique contre Bill Clinton.

Bel Air

La nouvelle version, en mode dramatique, de “Le Prince de Bel Air” a été commandée pour deux saisons, dont la première est censée être vue cette année.

Neuf parfaits étrangers

Dans le genre “nouveau” Big Little Lies “viendra cette production basée sur un roman de Lianne Moriarty avec David E. Kelley dans le scénario et Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Luke Evans, Manny Jacinto et Samara Weaving dans son casting.

Histoires d’horreur américaines

Face à l’histoire unique de chaque saison d’American Horror Story, dans ce cas, il y aura 16 histoires différentes, une par épisode. Ryan Murphy et sa distribution régulière d’acteurs font partie du projet.

Fondation

Le plan pour les deux projets ambitieux avec lesquels cette liste se terminait était qu’ils seraient publiés en 2021, mais c’était avant l’arrivée du covid-19 dans nos vies. Dans tous les cas, Apple TV + gère la version télévisuelle des romans d’Isaac Asimov.

Halo

Steven Spielberg est l’un des producteurs de la série d’action en direct basée sur le jeu vidéo populaire dont le projet circule à Hollywood depuis 2013 et est déjà en phase de tournage.

