Mexico.- MTV présente Pen15, la série humoristique humoristique qui nous rappelle l’absurde et l’inconfort de l’adolescence, à partir de ce vendredi 8 janvier.

Pen15 met en vedette Anna Konkle et Maya Erskine, 30 ans, qui jouent des versions d’elles-mêmes à 13 ans en 2000, entourées de vrais adolescents de 13 ans au lycée.

Dans Pen15, nous verrons Anna et Maya – 30 ans – affronter la puberté et le rejet des garçons populaires qui les ont tellement traumatisés.

La série nominée aux Emmy Awards a été qualifiée par les médias américains de «comédie grinçante», le type de comédie qui présente des situations absurdement réelles, provoquant de l’inconfort et même de l’embarras.

VOUS AVEZ VU: Nouveau regard sur la mère, il n’y en a que deux, série Netflix

De quoi parle Pen15?

Anna et Maya sont deux meilleures amies qui viennent d’entrer au lycée, elles font tout ensemble et naviguent dans la puberté et l’éveil sexuel comme si c’était vraiment étrange et inconfortable. Les stylos gel colorés, l’amour pour les Backstreet Boys et les salons de discussion sont la nouvelle norme.

Anna essaie d’attirer l’attention de son béguin Alex, tandis que Maya pense que Brandt et Dustin, les deux garçons les plus mignons de l’école, sont amoureux d’elle.

Après que Maya découvre que Brandt et Dustin ne font que lui jouer des tours, la qualifiant d ‘”UGIS” (la fille la plus laide de l’école), Maya convainc son frère aîné de lui apprendre à se défendre. Son frère lui dit de combattre Brandt, mais elle se rend compte qu’elle peut résoudre le conflit de manière moins violente.

Produit par AwesomenessTV, par deux génies de la comédie Anna Konkle et Maya Erskine et avec Andy Samberg (Saturday Night Live, Brooklyn Nine Nine). Cette comédie maladroite (comédie grinçante) vous fera à la fois rire et vous sentir gêné.

Pen15 Il a une cote de 97% sur les tomates pourries et le timbre “Vous devez le voir” sur Metacritic.

npq

Suivez-nous sur les réseaux sociaux