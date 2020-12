Eh bien, ils disent qu’il n’y a pas de date qui ne soit pas atteinte, ni de terme qui ne soit pas respecté, après une longue attente, c’est finalement la première de “ Selena: la série ”, la biosérie Netflix sur l’un des chanteurs les plus aimés et les plus connus du genre Tex-Mex.

‘Selena: la série’, sera divisée en deux parties, probablement parce que la pandémie de Covid-19 a retardé la production du reste des épisodes.

La première saison, qui est celle qui débute ce week-end, se compose de neuf chapitres qui vont de l’enfance de Selena à son ascension vers le succès.

“ Selena: la série ”, une production Netflix, se plongera dans le récit de la vie de la chanteuseainsi que les décisions déchirantes que sa famille a dû prendre pour réaliser son rêve.

Le projet de la série provient de la propre famille du chanteur. Sa sœur et son père sont les producteurs exécutifs, qui dès le premier moment ont déclaré: “Selena occupera toujours une place dans l’histoire de la musique, et rendre justice à sa mémoire est une grande responsabilité que nous avons assumée”; tandis que Moisés Zamora était en charge du scénario.

Christian Serratos relève le défi de se mettre à la place du plus grand représentant du Tex-mex, dans une série qui se racontera en deux saisons, dans laquelle seront abordés différents aspects de sa vie et le parcours artistique intense de la chanteuse.

Avec elle, Gabriel Chavarría fait partie du casting comme AB Quintanilla, le frère aîné de Selena; Ricardo Chavira dans le rôle d’Abraham Quintanilla, le père du chanteur; Noemí González, qui joue Suzette Quintanilla; Seidy López qui joue la mère de Selena, Marcela Quintanilla, tandis que Madison Taylor Baez joue la chanteuse enfant.

Selena Quintanilla est née en 1971 aux États-Unis et son parcours musical a commencé très jeune. Son talent l’a emporté et avec plus de 70 millions de disques vendus, elle est devenue la reine du Tex-Mex.

La première de ‘Selena: la série’ est l’aube du 4 décembre, une production qui va nous faire chanter, rappelez-vous ces chansons classiques comme ‘Amor Prohibido’ ou ‘Como la Flor’, nous danserons, nous pleurerons et nous verrons de près comment on est né star qui à ce jour se souvient si tendrement.