La série légendaire ‘Sexe à New York‘s’est terminé en 2004 après 6 saisons (1998-2004) et 2 films (2008 et 2010). Maintenant tellement de temps plus tard, tout indique que la fiction reviendra sur HBO.

Cependant, le nouveau projet ne mettra pas en vedette le personnage principal de Samantha, joué par Kim Cattrall. Apparemment, la raison en est la mauvaise relation personnelle et professionnelle avec laquelle il entretient Sarah Jessica Parker, le principal protagoniste de l’histoire comme Carrie Bradshaw et également coproducteur de la série.

Leur inimitié, selon certaines sources, a commencé avec les différences de salaire entre les protagonistes, puis s’est poursuivie avec des appréhensions personnelles qui ont conduit Cattrall à être exclu des réunions amicales entre les acteurs.

Les 2 autres actrices, Kristin Davis (Charlotte) et Cynthia Nixon (Miranda), ils sont prêts à revenir, soit comme troisième film, soit comme une autre saison de la série.

Selon la publication «Page Six», le projet proposé serait de revenir avec une nouvelle saison de la série, mieux qu’un troisième opus pour les cinémas, à l’âge d’or des séries et des plateformes numériques.

Jessica Parker avait déjà commenté en septembre dans une interview sur ‘Entertainment Tonight’ qu’il pourrait y avoir un retour de la série avec de nouveaux épisodes, mais sans vouloir l’appeler un “reboot” mais plutôt une possible continuation.

Les fans ont déjà des théories audacieuses sur la façon de justifier l’absence du personnage de la libérale Samantha dans la série. On parle d’une possible mort de son rôle.