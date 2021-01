La star de `` Batwoman '' révèle quel est l'objectif de Ryan Wilder

L’Arrowverse est de retour et a déjà donné aux fans de nombreux indices sur ce que sera cette nouvelle ère avec un nouveau protagoniste de la série qui se déroule à Gotham City, la question qui reste est de savoir quel est l’objectif de Ryan Wilder dans ‘Batwoman ».

La protagoniste jouée par Javicia Leslie est un mystère, car elle est un personnage complètement nouveauIl n’est apparu qu’une seule fois dans les bandes dessinées pour le moment, les fans ont été curieux de savoir ce que son histoire d’origine impliquerait.

Lors de la première de la saison, les téléspectateurs ont pu voir une grande partie de ce qui motive Ryan en tant que héros, y compris la rivalité avec l’un des personnages existants de la série.

Alerte spoiler: Vous trouverez ci-dessous des détails sur le premier épisode de la deuxième saison de ‘Batwoman’, ‘Qu’est-il arrivé à Kate Kane?’

Au fur et à mesure que l’épisode progresse, de nombreux flashbacks et détails de la vie de Ryan avant Batwoman sont présentés, sa plus grande inspiration était sa mère adoptive.

Les deux ont emménagé dans un appartement pour commencer leur «nouvelle vie», mais ont été immédiatement pris en embuscade par un groupe de squatteurs. dans l’appartement, ils ont fini par être membres du gang d’Alice.

Ils ont attaqué à la fois Ryan et sa mère adoptive, en fait, cette dernière a été tuée peu de temps avant qu’Alice n’apparaisse et leur ordonne de se disperser.

La connexion entre Alice et Ryan est certainement inattendue, mais intrigante. Non seulement cela maintient la dynamique entre Batwoman et Alice dans les bandes dessinées, mais leur lien est sans doute plus compliqué que celui de Kate et Alice, ainsi que de définir l’objectif de Ryan Wilder dans “ Batwoman ”.

“Ce qui est intéressant à propos de cette dynamique, c’est que les gens font des choses, et parfois ils ne savent pas à quel point cela peut affecter les autres. Ils font les choses à l’aveuglette”, a révélé Leslie.

Javicia Leslie a souligné que son personnage montrera à Alice les conséquences de ses actes. “Ça va être une relation très intéressante entre vous deux. Cela va certainement être une grande partie de la saison, sur le voyage de Ryan, sur le voyage d’Alice.“.

Leslie a également plaisanté en disant que le désir de Ryan de venger la mort de sa mère aura un impact considérable sur son approche globale pour devenir Batwoman. La première date de la deuxième saison de “ Batwoman ” sera le 29 janvier sur HBO et HBO Go.