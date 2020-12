La star de 'Chilling Adventures of Sabrina' pense qu'un croisement avec 'Riverdale' est nécessaire

Il reste une semaine avant la première de la dernière saison de “ Chilling Adventures of Sabrina ” et il semble que les fans auront envie de la voir interagir avec Archie et ses amis, mais ils ne seront pas les seuls depuis que l’actrice, Kiernan Shipka veut un croisement avec «Riverdale».

Netflix a annoncé plus tôt cette année que la série Sabrina se terminerait après la première de sa quatrième saison, à la grande déception des fidèles fans de la série.

Les deux productions pour adolescents sont basées sur les publications classiques d’Archie Comics, et les deux ont été créés par Roberto Aguirre-Sacasa. Au départ, Sabrina était même prévue comme spin-off de «Riverdale» pour The CW.

Ces plans ont changé, conduisant la sorcière adolescente à un début exclusif sur Netflix et à une histoire complètement distincte de “ Riverdale ”.

La fin imminente de Sabrina rend cela moins probable qu’avant, mais alors que “ Riverdale ” et “ Chilling Adventures of Sabrina ” rester sous les mêmes créatifs et distributeurs, c’est certainement possible.

Mais, les fans ne sont pas seuls dans ce combat puisque Kiernan Shipka veut un crossover avec ‘Riverdale’, comme il l’a exprimé lors d’une récente interview avec divers médias.

“Honnêtement, je pense que ‘Riverdale’ pourrait utiliser une sorcière. Ils traversent une tonne de choses et ils ont besoin d’une sorte d’ambiance céleste! Ils ont besoin d’un peu de puissance supplémentaire, ils ont besoin de quelqu’un qui connaît la réincarnation, ils ont besoin de nécromancie. que dans son monde et, je ne sais pas, je pense que ce serait un monde amusant si les deux se heurtaient à un moment donné », a déclaré Kiernan Shipka.

Introduire officiellement la magie, les sorcières et dans le monde de “ Riverdale ” serait certainement un sautMais ce ne serait pas si loin de tous les plans sauvages, cultivés et mortels que la série a présentés jusqu’à présent.

Malheureusement, pour Shipka et pour les fans, un croisement à ce stade semble hautement improbable avec la finale de la série de Sabrina et le saut dans le temps “ Riverdale ”, mais bon espoir est la dernière chose qui meurt.

La date de sortie de la quatrième saison de ‘Chilling Adventures of Sabrina’ est le 31 décembre sur Netflix.