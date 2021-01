Ce week-end la dernière aventure de Sabrina Spellman est arrivée, cependant, il y a des fans avec des sentiments mitigés, puisque certains voulaient l’histoire adolescente dans sa version diabolique, même l’un des protagonistes de la série, Kiernan Shipka veut un camée dans ‘Riverdale’, série basée sur mes bandes dessinées où cette petite sorcière est née.

L’idée de un croisement entre ‘Riverdale’ et ‘Chilling Adventures of Sabrina’ (CAOS) , a toujours été latente parmi la communauté de la sécurité, les deux émissions, en fait les deux émissions faisaient référence l’une à l’autre, ce qui a encore accru les attentes, malheureusement avec la fin de l’émission Spellman, cela semble peu probable.

Cependant, l’actrice qui a joué Sabrina, Kiernan Shipka veut un camée dans ‘Riverdale’, Cela a été révélé dans une récente interview d’ET Online, où il a déclaré que par un acte de magie (littéralement), il pouvait apparaître à côté d’Archie et de ses amis.

«Ecoute, je pense que nous pouvons encore aller à Riverdale. Je pense que j’espère qu’elle se présentera et dira:« Oh mec! J’ai atterri dans le mauvais comté! Mais il finit par y rester un peu piégé. Je pense que ce serait amusant », a expliqué l’actrice.

Dans une autre interview passée avec Comicbook.com, Shipka a avoué qu’il pensait que ‘Riverdale’ avait besoin d’une sorcière dans son intrigue car “ils traversent beaucoup de choses et ils ont besoin de vibrations paradisiaques! Ils ont besoin d’un peu de puissance supplémentaire, ils ont besoin de quelqu’un. faites-lui savoir la réincarnation, la nécromancie », expliqua-t-il.

D’un autre côté. “ Chilling Adventures of Sabrina ” a créé sa quatrième et dernière saison, après l’annonce inattendue de sa fermeture l’été dernier, où tous les acteurs, ainsi que le producteur, Roberto Aguirre-Sacasa ont partagé plusieurs photos, vidéos et messages se souvenant de cette aventure “magique” et en remerciant ses fans pour le soutien.