Les attentes et les illusions de certains utilisateurs de Disney + s’effondreront, puisque cette semaine l’annulation de l’un des spectacles originaux de la plateforme, qui était en plein enregistrement, a été confirmée Est-ce «The Mighty Ducks» ou ont-ils annulé le redémarrage de «Lizzie Mcguire»?

Malheureusement, pour les fans de Hilary Duff, il s’agit de la nouvelle série “ Lizzie Mcguire ”, dont la première était prévue pour 2021, cependant ce jour ne viendra jamais. Depuis que Duff elle-même a publié la nouvelle le 16 décembre sur son compte Instagram officiel.

Au début de son message, il remercie ses fans pour le soutien et l’affection dont ils ont fait preuve envers ce projet ainsi que le personnage de Lizzie, qui a marqué la vie de nombreux téléspectateurs et de l’actrice elle-même, malheureusement il commente que Bien que nous ayons essayé de parler pour poursuivre le projet, ces efforts n’ont pas donné de résultats positifs.

«Je sais que les efforts et les conversations ont été partout pour essayer de faire fonctionner un redémarrage, mais malheureusement et malgré les meilleurs efforts de tout le monde, cela ne se produira pas. Je veux que tout redémarrage de Lizzie soit honnête et authentique à sa manière. ce serait Lizzie aujourd’hui. C’est ce que le personnage mérite … Je suis tellement triste, mais il promet à tout le monde que j’ai fait de mon mieux et que les stars ne se sont tout simplement pas alignées », at-il expliqué.

Le fait qu’ils aient annulé le redémarrage de ‘Lizzie Mcguire’ est une conséquence de problèmes d’il y a des mois, car selon des sources proches de Disney, le licenciement du créateur de la série Terri Minsky, c’était parce que les deux premiers épisodes qu’ils ont fait étaient plus destinés à un public plus âgé. C’est pourquoi la production a été suspendue pendant un certain temps, il y a eu des déclarations sur le projet envoyé à HULU, car Disney + est très familier, cependant, cette idée n’a pas été réalisée.