La série ‘Les garçons’ a eu une fermeture spectaculaire pour sa deuxième saison qui est arrivée en 2020, laissant les fans attendre plus d’épisodes, mais jusqu’à présent, la date de la première de la nouvelle saison est inconnue, qui devrait arriver d’ici la fin de cette 2021, en tant qu’actrice Erin Moriarty aurait pu confirmer le début des enregistrements, car Starlight de ‘The Boys’ est à Toronto.

Dans le temps passé par l’acteur Carl Urban, qui joue Billy boucher dans ‘The Boys’, il a confirmé que dans un proche avenir, il se rendrait au Canada pour commencer les enregistrements de la troisième saison de cette série de Vidéo Amazon Prime, bien que la date ne soit pas précisée, mais cela confirmerait que les préparatifs étaient déjà en place pour continuer avec cette histoire différente de super-héros.

À travers ses réseaux sociaux, l’actrice Erin Moriarty a partagé une photo, qui confirmerait que Starlight de ‘The Boys’ est à Toronto, Il a téléchargé une photo de son chien avec l’emplacement de Toronto avec le message:

“Je suis en quarantaine depuis 2 semaines à trop réfléchir et à boire trop de vin.”

Compte tenu de ces mots, il est très probable que le casting de cette série se prépare à commencer les enregistrements des nouveaux chapitres après être restés en quarantaine obligatoire pendant deux semaines pour éviter une sorte de contagion.

Pour la troisième saison de ‘The Boys’ l’arrivée de plus de personnages est attendue, parmi lesquels Soldier Boy, qui sera joué par Jensen Ackles, On s’attend également à ce qu’il continue avec une histoire solide qui permet un plus grand nombre de saisons, puisque l’acteur Anthony Starr a confiance qu’il y aura “ The Boys ” pendant longtemps et qu’il ne reste plus qu’à attendre la première de la troisième saison.