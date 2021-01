La dernière saison de la série dérivée “ Riverdale ” sur Netflix a apporté ce que les fans attendaient pour le retour du casting de la série des années 90, “ Sabrina the Teenage Witch ”, bien que malheureusement la grande absente était Melissa Joan. Hart dans «Chilling Adventures of Sabrina».

Beth Broderick et Caroline Rhea, tantes Zelda et Hilda, ont fait une apparition dans le septième chapitre de la quatrième partie de la série où ils ont eu l’occasion de réincarner leurs tantes bien-aimées.

Dans une interview, Beth Broderick, a partagé l’expérience d’être revenue au rôle bien-aimé qu’elle a quitté il y a dix-sept ans et a pesé sur la nouvelle série Sabrina en disant que «c’est un genre totalement différent, mais il s’agit toujours du pouvoir des filles et du genre de magie qui vous pouvez le faire si vous êtes honnête avec vous-même ».

«C’était très amusant et réconfortant parce que nous aimons la nouvelle distribution et nous leur souhaitons toujours le meilleur. C’était donc incroyable de pouvoir les rencontrer et de travailler avec eux », a déclaré l’actrice.

Il a également ajouté: “Je pense que le sentiment était réciproque puisque dès la première ligne l’équipe est devenue folle” et c’est raisonnable puisque la plupart de l’équipe a grandi en regardant la série des années 90.

Ce n’est cependant pas la seule participation qu’ils ont eue à “ Chilling Adventures of Sabrina ” puisque Caroline Rhea, Nate Richert et Melissa Joan Hart ont enregistré une vidéo pour souhaiter bonne chance à la série Netflix.

Plus tard, Beth Broderick a commenté l’absence de Melissa Joan Hart dans «Chilling Adventures of Sabrina», détaillant que «cela aurait été très difficile à structurer, presque destructeur, car nous tantes vieillissons, mais soudain, une troisième Sabrina a déjà grandi et avec des enfants. propre aurait été quelque chose de difficile à mettre dans l’intrigue ».

“Je suis ravie de savoir que les fans trouvent encore du plaisir dans la série, tant que nous pouvons atteindre les cœurs et les maisons des gens, je serai très heureuse”, a conclu l’actrice.

La quatrième et dernière saison de ‘Chilling Adventures of Sabrina’ est maintenant disponible sur Netflix.