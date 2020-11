Hollywood a un œil sur les jeux vidéo depuis des décennies. Avec plus ou moins de succès auprès du public, il a adapté plusieurs œuvres pour le cinéma avec lesquelles studios et maisons de jeux ont fait de l’argent. L’univers des jeux vidéo déplace des milliards d’euros à travers le monde et ses ressources doivent encore être exploitées à grande échelle dans des lieux aussi désirables que la télévision. Il existe de nombreuses séries d’animation basées sur des jeux, mais maintenant, à l’ère du streaming et des enchères multiples, les enjeux semblent être en hausse. Des plateformes comme Amazon Prime Video ou HBO ont annoncé des projets avec deux classiques, respectivement Fallout et The Last of Us, auxquels participeront des créateurs de télévision renommés. Une question qui semble vouloir aller au-delà de la recherche de rentabilité et transférer la qualité de ces œuvres vers des séries télévisées qui restent dans la rétine et dans l’imaginaire des spectateurs.

L’industrie du jeu vidéo a une valeur de 20000 millions d’euros en Europe et un chiffre similaire aux États-Unis Uniquement dans ce pays, en 2022 le marché (dans tous les types de supports: téléphones mobiles, ordinateurs, tablettes, réalité virtuelle, eSports et consoles ) pourrait générer un bénéfice de 204 000 millions d’euros, selon une estimation du cabinet de conseil Digi-Capital. Au cinéma, les films basés sur des jeux, comme Warcraft, Detective Pikachu ou Rampage, ont rapporté plus de 380 millions d’euros au box-office. Cependant, rares sont les films qui se distinguent par leur qualité (et nombreux sont ceux qui ont été frappés après leur sortie en salles) ou pour avoir des auteurs prestigieux dans leur conception et leur développement. Quelque chose qui veut changer avec les adaptations de The Last of Us, Fallout ou Halo en séries télévisées, un format moins cher et, avec les plateformes de streaming, globalisé.

«Le jeu vidéo parle son propre langage, celui de l’interactif, où il transmet non seulement à travers le plan audiovisuel, mais il y a aussi interaction. Il faut donc le faire à travers leurs propres outils, et les séries et le cinéma doivent être affirmés par leur propre langage et cela implique de savoir raconter de nouvelles histoires, de confier cet univers aux réalisateurs, que les auteurs originaux soient ou non impliqués. , et qu’elle s’enrichisse de tout cela », explique Sergio González, journaliste spécialisé dans les jeux vidéo du portail Meristation. D’autres jeux vidéo bien connus pour lesquels des projets télévisés ont été annoncés sont Resident Evil (avec une demi-douzaine de films sortis depuis 2002), Final Fantasy, Twisted Metal, Sly Cooper, Vampyr et Mon ami Pedro. «Ces projets ne doivent pas dépendre des histoires qui ont déjà été racontées dans le jeu vidéo, pas faire une traduction, mais ils doivent oser élargir cet univers et raconter différentes histoires qui sont capables de l’enrichir de manière parallèle», dit-il. Le spécialiste.

Fallout est un jeu de rôle et de combat rétro-futuriste qui a connu neuf tranches depuis sa sortie en 1997. Au cours du seul premier trimestre de 2020, la saga s’est vendue 34 millions d’unités dans le monde, selon les données de Statista.com. Il sera produit et écrit pour Prime Video par Lisa Joy et Jonathan Nolan, (responsable de Westworld et Person of Interest). «C’est l’une des sagas les plus importantes du rôle occidental. Il s’inscrit dans une manifestation artistique différente du jeu vidéo car c’est une histoire profonde et très bien écrite, tout est très bien filé pour que, quelle que soit la décision choisie, l’histoire principale, ce qui va se passer oui ou oui, quelles que soient les actions joueur, ayez de la cohésion au niveau du script. L’exécution et le cadre sont très bons, c’est un univers post-apocalyptique très riche et particulier, avec une idiosyncrasie très bien marquée. C’est la somme de ces facteurs qui lui permet de bien s’intégrer à la télévision grâce à sa structure narrative », explique González.

Image tirée de «Le dernier d’entre nous».

The Last of Us, créé pour la console PlayStation 3 en 2013, est une aventure d’action à la troisième personne se déroulant dans un monde post-apocalyptique qui met l’accent sur les conséquences de la violence si courante dans ce type d’histoire. Sa deuxième partie a été publiée en juin dernier (elle s’est vendue à quatre millions d’exemplaires pour la PlayStation 4 dans sa première semaine, selon Sony) et normalise des problèmes généralement sans rapport avec le monde des jeux vidéo, comme son protagoniste étant une lesbienne et incluant un personnage transgenre. La série sera écrite et produite par Craig Mazin, responsable de Tchernobyl, l’une des fictions les plus acclamées de 2019, et a dans son développement l’un des pères du jeu vidéo, Neil Druckmann (également auteur du populaire Uncharted) et avec la société de production qui Sony a monté pour adapter ses jeux, PlayStation Productions. «On parle d’action narrative à la troisième personne, c’est une aventure plus pop-corn, plus comme du cinéma. La force de l’histoire, avec une humanité dévastée par les conséquences d’une pandémie aggravée par un champignon qui transforme les humains en êtres ressemblant à des zombies, ne dépend pas seulement de ses personnages, qui sont très bien écrits », explique le journaliste. C’est-à-dire que, comme cela peut arriver dans le jeu, la série ne pouvait pas avoir les deux protagonistes du jeu vidéo, un homme qui perd sa fille et une orpheline, et elle recrée l’environnement suffocant avec des histoires parallèles qui leur sont étrangères.

Depuis l’échec de Disney en 1993 avec l’adaptation du super-hit Nintendo Super Mario Bros, de nombreuses erreurs ont été commises dans les films au cours des trois dernières décennies concernant les jeux vidéo. «Principalement en raison de la nécessité d’être corsé pendant une heure et demie ou deux heures», explique González. «Le jeu vidéo est très long, il ne dure généralement pas deux heures. Fallout peut durer 20 ou 30 heures, et la première partie de The Last of Us dure environ 15. Il est beaucoup plus approprié de développer et de maintenir le rythme avec une série, ce qui permet plus de jeu narratif », dit-il. Avoir une base de fans aussi large que celle des jeux vidéo n’est pas un signe que la série aura la même acceptation. Même le public cible peut être différent. «Tout dépend de la manière dont il est transmis et de l’exercice de communication qui est réalisé. Avec The Witcher [serie de Netflix basada en las novelas de Andrzej Sapkowski y que alcanzó enorme popularidad a través de tres videojuegos desde 2007] cela a été très bien fait, il a eu une très grande campagne de promotion et il a très bien atteint les utilisateurs », conclut González. Séries et jeux vidéo, deux mondes de plus en plus proches qui tentent de fournir du feedback via le même écran.

Réalités et expériences

Les jeux vidéo ont ouvert d’autres fenêtres cette année à la télévision en dehors des séries à venir. Une émission de téléréalité qui est sur le point de sortir aux États-Unis basée sur le jeu de simulation Les Sims est deux exemples de domaines dans lesquels la synergie peut aller. Comme s’il s’agissait d’une compétition e-Sports, une dizaine de concurrents se disputeront un prix de 100 000 $ en construisant les meilleurs personnages et leurs histoires dans le simulateur. L’autre est le jeu de stratégie et de combat en ligne Fortnite, la sensation des trois dernières années, qui a introduit la possibilité d’assister à des concerts ou de regarder des films sur ses scènes (il a récemment été testé aux États-Unis et dans certains pays européens, L’Espagne n’était pas incluse, avec des films de Chritopher Nolan).