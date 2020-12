Mexique – Plusieurs études ont montré que la thérapie en ligne est efficace et à travers elle D’excellents résultats peuvent être obtenus en cas d’anxiété, de dépression, de faible estime de soi, de problèmes de troubles de l’alimentation, entre autres, a déclaré José Alfredo Contreras, universitaire à la Faculté de psychologie.

Cependant, a-t-il averti, avant de choisir cette option, il faut prendre en compte que ce n’est pas pour tout le monde, car elle est plus recommandée pour les cas qui ne sont pas graves et ont des exigences différentes pour effectuer une psychothérapie à distance.

Lorsqu’il s’agit d’une situation qui met en danger la vie ou l’intégrité d’une personne, comme une tentative de suicide ou dans certains cas de dépendance, le patient ne peut pas être traité à distance. Une assistance globale est nécessaire, puisque la famille, un psychiatre, un médecin généraliste, ainsi que d’autres professionnels interviennent dans la démarche, a-t-il indiqué.

De plus, a-t-il ajouté, dans le cas des enfants, c’est plus compliqué car parfois ils n’atteignent pas le concentration nécessaire pour suivre la session dans cette modalité.

De plus, dans de nombreux cas, la présence des parents interfère, en termes d’intimité, ce qui ne se produit pas en mode face à face car dans le bureau, les activités ne peuvent être effectuées qu’entre le thérapeute et l’enfant, alors qu’à distance il est suggéré que un adulte reste avec le mineur pendant les séances, dans la plupart des cas.

L’universitaire et chercheur de l’UNAM a expliqué que la thérapie en ligne est une adaptation de la psychothérapie normale et consiste à utiliser les outils technologiques dont nous disposons actuellement; Cela peut être fait, principalement, par le biais d’appels vidéo, bien que des messages, des e-mails, des appels téléphoniques, des applications, entre autres, soient également utilisés.

Ce qui est recherché, c’est de répondre à toute exigence d’attention requise par les utilisateurs de psychothérapie; en fait, son utilisation présente des avantages; Par exemple, dans des villes comme le Mexique, il y a des gens qui doivent voyager entre une et deux heures pour se rendre à une séance, ce qui les amène à abandonner le traitement ou à annuler leur consultation; à la place, avec la psychothérapie En ligne, ils économisent ce temps de déplacement et restent en contact avec leur thérapeute.

C’est un fait que pendant la pandémie la demande de thérapies sous cette modalité a augmenté, pour éviter la contagion des parties impliquées par le coronavirus et en raison de l’augmentation des cas d’anxiété ou de dépression qui ont provoqué l’enfermement, a-t-il souligné.

Un autre avantage de la psychothérapie en ligne est l’accessibilité, car elle peut être prise de n’importe où. C’est-à-dire que si, pour une raison quelconque, le patient ou le thérapeute quitte la ville, par exemple, cela peut être fait s’il existe un espace privé et un ordinateur connecté à Internet, a-t-il expliqué.

Cependant, les psychologues doivent prendre en compte les caractéristiques individuelles de chaque personne et, sur cette base, décider si l’intervention en ligne leur convient ou non, a-t-il souligné.

Par exemple, il y a des personnes qui ont un endroit privé dans leur maison ou leur bureau et qui se sentent en confiance pour parler, mais d’autres n’ont pas un environnement propice, une bonne connexion Internet ou refusent simplement de parler devant une caméra et ils préfèrent suivre leur thérapie en personne, dit-il.

Ainsi, l’intervention à distance ne fonctionne que dans les cas où elle doit être adaptée et qu’elle convient à la personne car elle s’adapte à ses besoins thérapeutiques, a-t-il souligné.

Maintenant, a-t-il dit, les principaux problèmes qui peuvent survenir sont en termes de confidentialité ou d’intimité, ou encore en raison de pannes dans la connexion Internet et dans la fourniture d’électricité.

Dans ces cas, le psychologue doit avoir un plan d’urgence préalablement convenu avec le patient. De même, l’utilisateur doit être informé des risques pour la confidentialité que comporte la psychothérapie à distance.

Un autre inconvénient est de ne pas pouvoir voir tout le corps du patient. Dans ce cas, il est suggéré de voir votre tronc et votre visage car le langage corporel est très important pour les traitements psychologiques, a-t-il déclaré.

Une autre limitation est le son ambiant car dans une maison, vous pouvez tout entendre, des bruits de l’activité familiale à ceux de la rue, ce qui dans le cabinet d’un médecin n’est pas censé se produire car il est conçu pour les neutraliser.

Pour que les deux le psychologue et le patient doivent trouver le lieu où les meilleures conditions existent pour une meilleure utilisation de la thérapie, a-t-il mentionné.

Il est indéniable que nous sommes à une époque où l’utilisation des technologies de l’information est de plus en plus nécessaire et, dans ce contexte, la psychothérapie fait partie des procédures qui doivent également évoluer et s’adapter à ces outils, notamment pour les jeunes générations qui connaissent très bien l’utilisation des technologies, a-t-il déclaré.

