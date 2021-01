Mexico – Le 30 décembre, avec 38 voix pour, 29 voix contre et une abstention, lors d’un vote parlementaire, le Sénat d’Argentine. Légalisé «l’interruption volontaire de grossesse» (IVE), mieux connu sous le nom de Avortement.

Docteur Fernando Toller professeur titulaire du droit constitutionnel des droits de l’homme de l’Université Austral de Buenos Aires. Il a exprimé exclusivement pour Siete24.mx, que ce projet est une loi pour promouvoir l’avortement.

Cela peut vous intéresser: 38 législateurs ont trahi la majorité du peuple argentin après avoir légalisé l’avortement

Qui reproduit celui rejeté en 2018, qui tourne autour d’un point central: il est configuré comme une «loi pour promouvoir l’avortement».

Avec toute une batterie d’éléments de droit civil, administratif et surtout pénal.

Afin de s’assurer que la pratique se déroule en un temps record.

«Ces normes n’ont pas le caractère raisonnable que toute législation devrait favoriser, et plusieurs dispositions relatives au droit pénal violent la garantie de légalité. pour l’imprécision et le manque de précision », a-t-il déclaré.

Les êtres humains à naître seront victimes de discrimination en raison de leur origine.

Toller, a exprimé que la couverture maximale est donnéeà l’enfant recherché (pénalité de 10 ans pour avortement non consensuel et 3 ans pour avortement pré-intentionnel, projet 1000 jours; allocations prénatales, etc.

Et d’un autre côté, il aurait un maximum vulnérabilité aux non désirés (avortement à la demande, sanctions pour ceux qui n’effectuent pas l’avortement requis, avortement illégal n’a qu’un an de prison) (art. 4, 5, 6, 14, 15 et 16).

Cependant, il a affirmé qu’un détail de cette contradiction fondamentale: la mère pouvait percevoir l’allocation pendant 1000 jours la semaine 12, et demander son avortement la semaine 13, pour l’obtenir à 14.

“La légalisation de l’avortement crée de multiples obligations pour les professionnels et les managers, sous la menace de la prison et de la disqualification”, a-t-il ajouté.

Fernando Toller, a souligné que Cette décision législative transforme un crime en un droit qui oblige des tiers tels que des médecins à agir même contre ses principes.

Comment regarde pour la santé et la vie des êtres humains, même pour ceux qui sont dans le ventre de leur mère.

Docteur Fernando M. Toller.

“Quelque chose de nouveau est introduit et extrêmement grave: création du délit de retard, d’entrave ou de refus d’avortement, prévoyant jusqu’à 1 an de prison et 2 ans de disqualification du professionnel santé (art. 15, y compris un nouvel art. 85 bis du Code pénal) ».

Cela s’applique à un large champ de professionnels de la santé, a-t-il déclaré.

La Cour de Buenos Aires a reconnu que on parle d’avortement, de meurtre, d’une personne, d’un être humain qui est un sujet reconnu par la loi.

D’autre part, la Constitution, les traités internationaux les droits de l’homme constitutionnels et le Code civil défendent la vie de la personne.

Même du bébé à naître, à partir de la conception, ce qui doit être compris comme la fusion des gamètes mâles et femelles.

Enfin, le docteur Fernando Toller, da écrit qu’il y a des attaques qui causent des dommages aussi graves et irréparables aux droits humains fondamentaux, comme la mort d’un être humain.

Cela ne peut jamais être admis par la loi, considérée dans son intégralité.

En outre, ces infractions doivent, en principe, être sanctionnées.

Docteur Fernando M. Toller; est avocat, titulaire d’un diplôme d’honneur de l’UCA (1991) et d’un doctorat en droit de l’Université de Navarre (1997).

Il est professeur de droit constitutionnel et des droits de l’homme à la faculté de droit de l’Université Austral, où il dirige actuellement la profession juridique. Il y fonde et dirige le doctorat en droit et le LL.M.

Il a été chercheur invité en droit constitutionnel à l’Université de Stanford et chercheur invité à l’Université Harvard. Il a été professeur invité en droit international des droits de l’homme à l’Université d’Oxford, et professeur invité aux Universités de Salamanque et de Roma Tor Vergata, entre autres.

Auteur de livres et d’ouvrages sur les droits Humains, et a reçu les prix de recherche les plus élevés des académies nationales de droit de Buenos Aires et de Córdoba.

Conseiller pro bono en droit de Intérêt public pour les ONG et les citoyens de divers pays et est un pétitionnaire devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme, Washington DC

ARH