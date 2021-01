La phase quatre de l’univers cinématographique est sur le point de commencer et ne se terminera pas par le film ‘Veuve noire’ comme prévu à l’origine, mais avec la série «WandaVision», qui arrivera sur la plateforme Disney + à partir du 15 janvier 2021 et pour susciter les attentes, une nouvelle photographie de ‘WandaVision’ est lancée.

À l’origine la série ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ Ce serait la première série Marvel Studios à atteindre la plate-forme Disney +, mais en raison de retards et de l’arrêt des enregistrements à la suite de la pandémie de coronavirus, il a été décidé de lancer d’abord “ WandaVision ”, qui a réussi à terminer ses enregistrements avant le début des revers de Covid-19.

Dans le cadre de la promotion de la série, un nouvelle photographie de ‘WandaVision’, où vous pouvez voir Vision avec un chapeau haut de forme et Scarlet Witch avec un trophée à la main, ce qui a soulevé des doutes sur la signification de ces détails qui n’avaient pas été auparavant vus dans les aperçus ou les images révélées.

Pour autant que l’on sache, peu de choses ont été révélées sur la possible parcelle de ‘WandaVision’, Depuis les avancées ont peu révélé sur l’intrigue possible, au-delà de la réalité qui a créé où Wanda vit apparemment et cherche à redonner vie à Vision, ainsi que peut-être avoir des enfants.

La série ‘WandaVision’ arrivera ensuite sur la plate-forme Disney + 15 janvier 2021 et mars devrait arriver ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ et avant que j’arrive «Loki», il n’est pas non plus exclu que ‘SP. Merveille ‘ arriver avant la fin de 2021, tandis que ‘Veuve noire’ sortira en salles le 7 mai et “ Shang-Chi et la légende des dix anneaux ” le 9 juillet 2021.