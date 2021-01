Mexico.- L’acteur Diamant de Dustin qui a joué “Hurler“Dans la serie Sauvé par le gong, a été hospitalisé en Floride.

Dustin Diamond, aujourd’hui âgé de 44 ans, a été admis dans un hôpital de cet état le week-end dernier, a publié le site célèbre TMZ.

La publication indique que les proches de Dustin craignent qu’il s’agisse d’un cancer.

Le représentant de l’acteur a répondu à Hollywod Life que Dustin est effectivement hospitalisé, mais qu’ils n’ont pas encore eu de diagnostic définitif, il est donc soumis à diverses études.

Le fait que l’une des stars de Saved by the Bell souffre d’un cancer est dû au fait qu’il existe des antécédents familiaux de cette maladie.

La mère de Dustin est décédée d’un cancer du sein.

Qui était Dustin?

Diamond a joué le personnage de Samuel «Screech» Powers, qui faisait partie de la distribution originale de la célèbre série télévisée Saved by the Bell, qui a duré quatre saisons et une série alternative, The College Years.

Dustin Diamond était le seul de la série originale à ne pas avoir été appelé pour le remake réalisé pour la plate-forme Peacock.

La vie après le succès de Saved by the Bell n’a pas été facile pour l’acteur, en 2015 il a été condamné à quatre mois de prison pour bagarre.

Plus tôt, en 2009, il a publié la biographie Derrière la cloche, ce qui l’a laissé, lui et ses compagnons, mauvais pour certains chapitres sur la drogue et le sexe, qui auraient été à moitié composés par le véritable auteur du livre.

