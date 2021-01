Avec la septième saison en route, il semble que le sprinter de DC n’aura pas de repos, car il devra faire face à une nouvelle menace maintenant que Jon Cor rejoint la série «Flash».

Ce qui est maintenant la plus longue série de super-héros d’Arrowverse mettra en vedette l’acteur précédent qui a joué Hodge Starkweather dans la série “ Shadowhunters ”.

Les crédits télévisés précédents de Cor incluent des séries telles que “ Being Erica ”, “ Being Human ”, “ Dark Matter ” et “ Lost in Space ”. Plus récemment, l’acteur de Vancouver a été vu dans «Christmas on the Vine».

Jon Cor rejoint la série «Flash» dans le rôle récurrent de Mark Stevens, alias Chillblaine.

«Le scientifique Mark Stevens est un bad boy charismatique obsédé par la technologie cryogénique. Mais lorsqu’il ne s’introduit pas dans les coffres-forts de l’entreprise, il est occupé à briser les cœurs avec son charme irrésistible et son style espiègle. Armé de ses propres armes froides, il deviendra une nouvelle épine dans l’équipe Flash », a relaté la description officielle du personnage.

Dans les bandes dessinées, Chillblaine a parfois été associée à la méchante Lisa Snart, alias Golden Glider, mais il n’est pas prévu pour le moment pour Peyton List de reprendre son rôle dès la première saison.

Chillblaine est le dernier méchant à rejoindre la septième saison, comme révélé précédemment., la série verra l’équipe vaincre le maître du miroir Eva McCulloch, joué par Efrat Dor.

De plus, le showrunner de la série, Eric Wallace, a déclaré que l’équipe Flash de la saison sept affronterait le vrai Godspeed.

La première date de la septième saison de «Flash» sera le mardi 23 février par The CW, toujours pas de date pour son lancement en Amérique latine par Warner Channel.