L’une des séries Arrowverse qui est sur le point de démarrer bientôt la production est celle de l’équipe des voyageurs du temps, pour laquelle son dernier ajout a été dévoilé, et nous pouvons voir Aliyah O’Brien dans «Legends of Tomorrow».

Le casting de la production a été réduit dans la cinquième tranche, après le départ de Courtney Ford et Brandon Routh, qui a donné vie à Nora Darhk et Ray Palmer.

L’actrice canadienne a été sélectionnée pour jouer un rôle récurrent dans la sixième saison de la série diffusée sur le signal CW, Warner Channel en Amérique latine.

Le rôle qu’Aliyah O’Brien jouera dans “Legends of Tomorrow” sera celui de Kayla, une guerrière redoutable avec une grande force et peu de patience pour l’incompétence humaine. Elle pourra travailler avec et contre l’équipe, car elle n’a pas l’habitude de travailler en équipe, encore moins pour le bien.

Les crédits télévisés d’O’Brien incluent le rôle régulier de la détective Christine Rollins dans la série policière “ Take Two ”, avec Regina Worth dans «Bates Motel» et plus récemment joué Sophie, dans «You Me Her».

Le travail cinématographique d’Aliyah O’Brien comprend «Monster Trucks» de Paramount aux côtés de Rob Lowe et Thomas Lennon.

Pour cette sixième saison, la série mettra en vedette le retour des performances de Caity Lotz, Dominic Purcell, Nick Zano, Tala Ashe, Matt Ryan, Jes Macallan, parmi de nombreuses autres apparitions spéciales.

Basé sur les personnages de DC, ‘Legends of Tomorrow’ est de Bonanza Productions en association avec Berlanti Productions et Warner Bros. Television, avec les producteurs exécutifs Greg Berlanti, Phil Klemmer, Grianne Godfree, Keto Shimizu et Sarah Schechter.

Jusqu’à présent, la date de la première de la sixième saison de «Legends of Tomorrow» est inconnue, mais avec l’arrivée d’O’Brien, on peut croire que ce sera bientôt.