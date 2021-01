L’une des adaptations les plus attendues et qui a suscité des attentes en raison de sa grande complexité est «The Sandman», qui sera une adaptation des romans graphiques de Neil Gaiman, cette fois en tant que série pour la plate-forme Netflix et peu à peu plus d’informations commencent à être révélées malgré le fait que le projet est développé avec une grande discrétion mais ce jour-là, il a été annoncé que Gwendoline Christie serait en ‘L’homme de sable’.

Le genre des super-héros est à la hausse et malgré le fait que Netflix ait perdu les droits de personnes comme Daredevil ou Punisher, continue de développer ce type de contenu avec des séries telles que ‘L’Académie des parapluies’ ou des films comme «La vieille garde», Mais l’une des adaptations les plus attendues d’un roman graphique, pas exactement des super-héros, est “ The Sandman ”, qui pour beaucoup était considéré comme impossible à apporter à une version en direct, mais Netflix y parviendra.

Grâce au portail Discussing Film, il a été annoncé que Gwendoline Christie sera dans ‘The Sandman’, Bien que le rôle qu’il développera dans la série soit inconnu, sa nomination n’est pas une surprise, puisqu’il avait auparavant travaillé avec Neil Gaiman dans l’adaptation radio de «Le dormeur et la broche».

L’actrice Gwendoline Christie a eu une carrière grandissante dans le cinéma et la télévision alors qu’elle faisait partie de la saga ‘Les jeux de la faim’ dans le rôle du commandant Lyme, elle a également été impliquée dans la franchise Star Wars, en particulier dans ‘Le réveil de la force’ dans le rôle du capitaine Phasma et est peut-être mieux connue pour son rôle de Brienne de Tarth sur la série à succès HBO ‘Le Trône de Fer’.