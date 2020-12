La phase quatre de l’univers cinématographique Marvel est sur le point de commencer et non pas avec un film, mais avec la série «WandaVision», qui débutera mi-janvier 2021 sur la plate-forme Disney +, mais à l’origine une autre série allait être celle indiquée pour commencer avec la plate-forme de streaming, mais en raison de retards dans les enregistrements, couplés à la pandémie de coronavirus, le Il a été décidé que cette histoire serait publiée en premier, mais une récente interview avec l’une des actrices a donné des détails importants, car Emily VanCamp peut avoir révélé la date de la première de «Le faucon et le soldat de l’hiver».

La série “ Le faucon et le soldat de l’hiver ” racontera les conséquences de quitter le manteau de Captain America à Sam Wilson, ainsi qu’une possible confrontation avec le gouvernement, mais les enregistrements ont connu de multiples revers, dont la pandémie, donc l’enregistrement n’était pas terminé avant ce problème mondial, mais on sait enfin qu’il a réussi à achever sa phase de production.

A travers une interview pour ComicBookMovie, Emily VanCamp a peut-être révélé la date de sortie de “ The Falcon and the Winter Soldier ”, car il a confirmé qu’ils sont actuellement en phase de post-production et que la série pourrait arriver d’ici janvier 2021:

“Je ne pense pas qu’ils aient une date de sortie, car nous avons dû revenir en arrière et terminer le tournage après la fermeture. Ils ont terminé le tournage, donc ils ont probablement presque fini le montage à ce stade. Espérons que, au début de l’année. Et “The Resident” commence également en janvier, donc je pourrais être nombreux en janvier. “

Bien qu’il mentionne qu’il pourrait arriver en janvier comme sa série ‘Le résident’, mais il est hautement improbable qu’ils soient publiés simultanément ‘WandaVision’ et ‘The Falcon and the Winter Soldier’, Mais il n’est pas exclu qu’il arrive d’ici le milieu de l’année pour donner une pause aux fans, en plus de préparer le lancement de ‘Veuve noire’.