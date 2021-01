Mediaset reviendra l’année prochaine pour chercher le succès du public avec sa réalité ‘L’île des tentations’, dont cette 2021 offrira aux téléspectateurs de la chaîne italienne sa troisième édition aux couples déjà confirmés. Ceux qui n’ont pas encore été confirmés sont les autres protagonistes que cela, toujours controversé et souvent réalité, a, tout comme les tentateurs.

Sa tentation a provoqué la rupture de Christofer et Fani

Dans les deux éditions précédentes, ce sont eux qui ont eu le plus de succès en se sauvant de leurs tentations et en brisant plusieurs des couples qui ont participé au programme. L’un des plus célèbres depuis le début de l’expérience c’était celle de Christofer et Fani -dans la première édition-, qui n’a pas réussi à survivre à son infidélité bien qu’ils se soient réconciliés des mois plus tard.

La cause principale de cette infidélité est l’un des protagonistes des dernières heures et aussi la bombe que Mediaset a préparée pour cette troisième édition. Comme on le sait déjà, la chaîne italienne Il a déjà enregistré tout le contenu de ‘L’île des tentations 3’, en attente d’être publié l’année prochaine. Cependant, les premières images de l’expérience caribéenne de tous les candidats ont commencé à fuir, parmi lesquelles un visage bien connu à l’époque s’est démarqué.

Rubén apparaît dans l’une des scènes divulguées

Les téléspectateurs et adeptes de cette réalité Ils ne voulaient pas manquer l’un des détails qui confirmeraient à nouveau la présence de Rubén dans «L’île des tentations 3». L’ancien footballeur de renom et la cause de cette rupture retentissante tentera une fois de plus de s’en tirer, toujours aussi tentant et a été pris dans l’une des avances en profitant de la piscine avec son sourire caractéristique.

De nombreux adeptes de Mediaset et, en particulier, de «L’île des tentations» attendent déjà avec impatience l’arrivée de cette troisième édition à laquelle s’ajoute cette incitation inattendue avec l’incorporation de l’expérience répétitive de Rubén. Qui sait si dans ce prochain épisode, il provoquera à nouveau un cri aussi fort et viral que celui de Christofer à Fani et à son désormais célèbre “Estefaníaaaa!”.