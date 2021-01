Mexico – Bien que l’Institut national électoral (INE) n’ait pas encore fixé de date pour le début des pré-campagnes à Campeche, les futurs gouverneurs d’État ont commencé leurs pré-inscriptions.

Christian Castro Bello, officiellement inscrit ce samedi comme candidat à la candidature au gouvernement de Campeche devant la Commission d’Etat des Processus Internes du PRI (CEPI).

Avec le soutien de plus de 17 mille adeptes et en respectant les mesures sanitaires, Castro Bello a publié un message sur la plateforme Zoom et a assuré qu’il travaillera en équipe avec d’autres forces politiques et avec la société.

Le représentant de la coalition PRI-PAN-PRD: “Va x Campeche”, consolidé le 8 janvier, a remis la documentation correspondante pour enregistrement au président du CEPI, Eleazar Cámara Rivero, et a promis une campagne propre , idées et propositions, unité et inclusif, comme l’exigent les citoyens.

Dans ce même État, le 8 janvier, la direction du Parti travailliste (PT) a présenté à l’Institut électoral de l’État de Campeche (IEEC) l’accord signé avec Morena pour concourir dans des coalitions, sous le nom «Ensemble, faisons l’histoire», aux élections locales du 6 juin, au cours desquelles le poste de gouverneur sera en litige, entre autres.

Bien que lors de ladite inscription aucun représentant de Morena n’était présent, ce sera ce lundi 18 janvier, lorsque les membres détermineront leur participation.

Autres dossiers de candidats à Guerrero

Felipe de la Cruz, porte-parole des parents des 43 disparus d’Ayotzinapa normalistas, s’est également inscrit ce vendredi, au siège national de Morena, comme candidat à la députation fédérale par la voie plurinominale, pour la quatrième circonscription qui couvre l’état de Guerrier.

Bien que de la Cruz ait assuré que l’objectif de son enregistrement était de rendre justice dans l’affaire Ayotzinapa, le comité des pères et des mères des 43 normalistas disparus a dénoncé son enregistrement et a expliqué dans un communiqué qu’il s’agissait d’une décision “non consensuelle”. avec les victimes, et prévient qu’elles ne permettront pas que cette tragédie soit utilisée à des fins «électorales et personnelles».

