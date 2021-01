Mexico – L’ancien joueur de La Maquina de Cruz Azul, Víctor Vázquez, a révélé qu’il avait été maltraité par le personnel médical de l’équipe.

Le footballeur espagnol a indiqué qu’il ne savait pas comment soigner une blessure qu’il avait subie au genou et a souligné qu’ils avaient tenté d ‘«attaquer» sa santé.

Il a commenté que les mauvais traitements qu’il a reçus à Cruz Azul l’ont empêché de continuer dans l’établissement et de le quitter en 2016.

«Ce n’était pas décisif, mais c’était un moment où je ne me sentais pas à l’aise avec la façon dont ils en venaient à me traiter médicalement. Parce qu’en fait, et je dois le dire comme ça, même si ça a mauvais goût, mais c’était de leur faute », a-t-il déclaré au journal catalan El Periódico.

«Ils m’ont fait une mauvaise injection dans le genou et je suppose qu’elle a été infectée par ce produit. Parce que mon genou n’avait jamais été enflammé ».

«Nous avons eu très peur car c’est mon genou qui a été opéré. J’ai donc décidé de parler avec le médecin et le président, pour qu’ils me laissent rentrer à Barcelone pour que le Dr Cugat puisse intervenir », a ajouté Vázquez.

“Et bien, oui, cet épisode a aidé à prendre la décision de quitter le Mexique”, a déclaré le footballeur qui a insisté sur le fait que l’attention de Cruz Azul était mauvaise.

Vázquez a disputé 22 matchs avec la Blue Machine, dont trois correspondant à la MX Cup, en plus de marquer un but et de donner trois passes décisives.

