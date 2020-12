En quête d’harmonie intérieure

Si dans une année ordinaire nous rendons les relations interpersonnelles complexes … que se passerait-il un an si nous avions une pandémie mondiale qui nous isolait du monde extérieur, qui ne nous permettait pas d’embrasser nos proches, que nous ne pouvions pas prendre un café avec ami pour parler d’un sujet qui nous inquiète? Cela rendrait nos relations humaines encore plus difficiles.

Cette année 2020 pour moi, ce fut une année spéciale. Une année où un événement défavorable à notre volonté nous a imposé de nouvelles coutumes et habitudes, mais aussi nous a incités à plonger dans des océans inconnus, à découvrir des lumières là où nous n’aurions jamais imaginé qu’il y avait une telle possibilité de voir. Cette impulsion est directement liée à l’envie de vivre pleinement dans le présent, de ne pas reporter la vie avec le sourire à demain. Quitter notre zone de confort, rechercher une croissance personnelle, être de meilleures personnes petit à petit nous permet d’atteindre, ou du moins nous rapproche, de cette harmonie intérieure tant désirée.

Du coaching ontologique, il y a une distinction très importante qui nous permet d’être plus proche d’une vie plus harmonieuse et pleine; est la différence entre la tolérance et l’acceptation.

Avant, je voudrais clarifier ce qu’est une distinction. Savoir distinguer, c’est savoir, incorporer et voir quelque chose que je ne pouvais pas voir auparavant, c’est ajouter un nouveau look qui me permet d’agir d’une manière différente qu’avant. Cette nouvelle capacité d’action nous offre une plus grande possibilité d’atteindre les objectifs que nous aspirons à atteindre, comme dans ce cas une plus grande harmonie intérieure.

Commençons par écouter les mots qui surgissent lorsque l’on cherche la définition de «Tolérer»: supporter avec patience, permettre quelque chose qui n’est pas considéré comme licite, résister, endurer … ce sont des définitions qui véhiculent, à mon avis, deux idées très puissantes qui nous éloignent de harmonie.

Le premier est que la tolérance implique une souffrance constante. Nous tolérons que quelqu’un fasse quelque chose qui nous fait souffrir physiquement, psychologiquement ou émotionnellement. Nous tolérons, nous résistons, nous endurons et donc nous souffrons. Il est important de savoir que tant les êtres humains que les matériaux ont un seuil de tolérance, de résistance et quand on le dépasse, on se brise comme un métal peut se briser. Alors … est-ce que tolérer nous aide à vivre en harmonie?

La deuxième idée est que, comme nous le dit le dictionnaire, tolérer, c’est “permettre quelque chose qui n’est pas considéré comme légal”, c’est-à-dire qu’au départ on juge déjà que l’acte que fait l’autre est illégal, c’est faux, ce n’est pas ce que tu devrais faire.” Notre vérité s’impose en ne permettant pas à l’autre d’être un être légitime et libre d’avoir une opinion différente, alors, moi, être supérieur, je vous tolère, je vous soutiens. Cette idée d’être supérieur… nous aide-t-elle à vivre en harmonie?

Le coaching ontologique indique que le langage n’est pas innocent et si nous pensons que nous «tolérons quelqu’un», nous allons probablement permettre à l’autre personne d’accomplir un acte que nous n’aimons pas mais en même temps, ou dans un proche avenir, nous aurons des actions qui briseront cette relation humaine .

Je vous invite à une autre voie, celle de l’ACCEPTATION. Je souligne deux aspects importants.

Premièrement, en acceptant que nous ne rendons pas de jugement antérieur, nous ne disons pas que l’action de l’autre est illégale, simplement qu’elle est différente de ce que je voudrais, mais je l’accepte, je ne suis pas en mesure d’être supérieur.

Accepter signifie arrêter de penser que l’autre doit agir, penser et se sentir comme moi. C’est accepter que d’autres personnes aient d’autres besoins, d’autres goûts, une autre échelle de priorités, aient eu d’autres expériences et soient donc différentes. Sa manière d’être est aussi valable que la mienne.

Deuxièmement, nous ne sommes pas obligés de tout accepter. Accepter n’implique pas que nous devons tout aimer ou tout aimer, ou que lorsque nous n’aimons pas quelque chose, nous devons être passifs et oublier que nous sommes un être différent et légitime. Cela n’implique pas que nous nous résignions et que nous laissions passivement les choses telles qu’elles sont. Nous avons toujours la possibilité de nous éloigner ou d’essayer de changer ce que nous n’aimons pas. Mais si nous choisissons la voie de l’acceptation signifie que nous sommes conscients que les choses arrivent, et après avoir généré une analyse de la situation, consciemment, Nous avons décidé de respecter et d’accepter les différences pour vivre en harmonie.

Tolérer et Accepter sont des termes différents. Avoir cette distinction dans la vie de tous les jours nous rend mieux capables de trouver l’harmonie intérieure et d’infecter ensuite l’extérieur.

Maintenant vous avez le pouvoir de distinguer… tolérez-vous ou acceptez-vous?

Alfredo Lambardi

Co-fondateur et directeur de Experience Leaders.

Coach ontologique professionnel