Un soupçon de supériorité morale pour ne pas avoir voté pour le président d’aujourd’hui, Andrés Manuel López Obrador. “Voyez-vous comment cela détruit le pays?”, Disent certains. «Quand vont-ils s’excuser d’avoir voté pour AMLO?» Demandez aux autres.

Cette supériorité morale est, en fait, une ressource facile pour ne pas analyser la question fondamentale: Pourquoi le président agit-il comme il agit? Et surtout, pourquoi a-t-il encore le soutien populaire dont il jouit?

C’est là que réside la clé du succès d’AMLO et de l’échec de l’opposition, tant au niveau politique que communicationnel.

Cette supériorité morale fonctionne aussi comme une bande dans les yeux face à un fait fort que l’on ne veut ni voir ni affronter: le pays est brisé de ses fondations.

Pendant des décennies, il y a eu un pays brisé et appauvri, impliqué dans des cycles de crise économique qui n’ont pas donné d’opportunités à tous et qui ont détruit l’héritage de beaucoup.

C’est le pays où la loi n’atteint pas ni les promesses de la démocratie. Ce sont des domaines où les gouvernements sont pris par les plus forts, les plus violents, les plus gandallas.

Ce pays en faillite est dirigé dans de nombreuses régions par le crime organisé en complicité ouverte avec les autorités officielles; C’est le même pays ensanglanté par une politique anti-drogue qui a produit peu de résultats.

Il y a des millions de Mexicains qui attendent toujours que quelqu’un tienne ses promesses une fois faite par le tout-puissant PRI, le PAN d’alternance et le PRD combatif. Et le seul capable de défendre toutes ces revendications au cours des dernières décennies était le président López Obrador.

Que le président joue avec cette représentation? Clair. Qu’est-ce que la propagande pour rester vierge devant ces électeurs? Aussi. Qu’est-ce qui cherche à utiliser ces personnes en deuil pour en faire des clientèles électorales? Sans aucun doute.

En fin de compte, c’est un pacte de convenance mutuelle: certains reçoivent de l’argent supplémentaire qu’ils n’avaient pas avant, l’autre obtient une bonne image et des votes potentiels pour les prochaines élections. Personne ne perd dans cette équation.

Mais l’essentiel n’est pas résolu. Le pays continue d’être brisé pour trois raisons fondamentales: parce que les électeurs du président se laissent utiliser, parce que les alternatives de pouvoir refusent de regarder les différents mexicains et parce que le président tirera sur toute tentative d’opposition à son gouvernement sur la place publique.

Le pays est brisé parce que cette réalité déchirante de pauvreté, de crise et d’insécurité ne sera pas résolue avec la distribution d’argent, même si ses bénéficiaires sont des électeurs fidèles du projet AMLO.

D’un autre côté, le pays est toujours brisé car ceux qui s’excusent auprès de ceux qui ont voté pour le président ne veulent pas voir cette douloureuse réalité de leurs frères mexicains et ils méprisent viscéralement tout ce qui touche à AMLO, sans comprendre qu’il vit et se développe sur la division sociale.

Enfin, le pays reste brisé car le pouvoir empêche quiconque de parler au nom du peuple, et quiconque s’oppose au régime sera un traître, quelle que soit l’ampleur du projet. éléphants blancs très chers ou la distribution de l’argent en général.

Pour réarmer ce pays, il est nécessaire d’aller au-delà des divergences politiques et partisanes.

Nous devons être capables de transcender les divisions imposées par le pouvoir et de construire à partir de ce qui compte pour nous tous: le bien-être et les opportunités pour le plus grand nombre de Mexicains possible, ainsi que de nous doter d’institutions qui nous garantissent l’exercice de nos droits.

Pour cela, nous devons être capables de comprendre, au sens large, les différentes réalités de notre pays; Vous devez écouter ces lamentations sur le Mexique caché qui durent depuis des décennies, voire des siècles, et qui exigent précisément d’être assisté – et non manipulé – du pouvoir.

Tôt ou tard, cela devra arriver, j’espère juste que cela ne nous prendra pas si longtemps pour comprendre et agir en conséquence.

