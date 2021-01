Il est acquis que la série Melissa Benoist dans Arrowverse prendra fin en 2021, mais les fans pensent qu’il existe un moyen de continuer l’histoire de Kara après la fin de “ Supergirl ”.

Les fans de l’un des super-héros les plus populaires de The CW ont été déçus lorsque l’actrice a déclaré qu’elle allait raccrocher sa cape et ne pas revenir en tant qu’héroïne, il y a encore une faible chance.

L’histoire de Kara Zor-El peut continuer à se dérouler avec une préquelle mettant en vedette sa vie, et sa soeur Alex, avant que Kara ne devienne le héros de National City.

Depuis le premier épisode de la série, les sœurs Danvers ont été le cœur et l’âme de la série, les épisodes préférés des fans tout au long de la série ont montré un peu comment ce lien se forme et la manière dont il est devenu plus fort.

Leurs homologues plus jeunes sont apparus plus tard dans des flashbacks qui se sont produits à des moments importants de leur vie adulte.

Izabella Vidovic et Olivia Nikkanen, qui jouent les jeunes filles Kara et Alex, ont enthousiasmé les fans avec des publications récentes sur les réseaux sociaux montrant qu’ils sont ensemble à Vancouver, où «Supergirl» est filmé.

Les fans désireux de voir plus de jeunes Danvers ont spéculé qu’ils seraient des stars invitées dans la dernière saison de la série, mais ils voient toujours la possibilité de continuer l’histoire de Kara après la fin de “ Supergirl ”.

Élargissez l’héritage de Supergirl dans Arrowverse via une série préquelle mettant en vedette Vidovic et Nikkanen serait un geste brillant pour The CW., d’autant plus que les fans ont hâte d’une série séparée qui se concentre sur les premières années de leurs sœurs super-héros préférées.

Une préquelle pourrait même mettre en évidence les années incertaines des sœurs Danvers, passées d’adolescentes à adultes.