Après de nombreuses années, Superman reviendra enfin dans une série, cette fois dans le Arrowverse, puisque nous avions précédemment vu ce personnage être une partie importante de la franchise, il était donc logique de s’attendre à une série solo et même avec une perspective différente, car maintenant nous le verrons marié à Lois et même avec des enfants et dans le cadre de la promotion, a finalement révélé le premier bande-annonce de «Superman et Lois».

Le personnage de Superman, joué par Tyler Hoechlin, Il est apparu dans la série Supergirl et au fil des saisons, il a commencé à avoir une plus grande pertinence et à être dans le goût du public et à combler le vide que la série laissera ‘Super Girl’, la série ‘Superman et Lois’ sera lancée sur le réseau CW et lancera la prochaine 23 février 2021 et aura une durée de 13 chapitres.

Ces derniers jours, les premières images de cette série ont commencé à émerger et le nouveau costume que Superman utilisera a même été montré, qui sera beaucoup plus similaire à celui qu’il a utilisé Henry Cavill dans l’univers étendu de DC et cette série devrait se développer au-delà du héros, car elle pourrait se concentrer sur la vie de Clark Kent et de sa famille.

Après une longue attente, le premier bande-annonce de ‘Superman et Lois’, dans lequel on peut voir peu de choses sur l’intrigue ou les menaces possibles que ce héros important pourrait avoir à surmonter, mais apparemment, il cherchera à donner une plus grande surprise aux fans en gardant ces secrets pour sa date de sortie, qui est planifié pour 23 février 2021.