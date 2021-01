Le canal ‘CNN‘, où le légendaire Larry roi, a confirmé que le présentateur d’interviews et de nouvelles est décédé à l’âge de 87 ans.

C’est son fils Chance qui a confirmé sa mort ce samedi matin. Apparemment est mort Victime de Covid-19 à l’hôpital Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles après “une dure bataille contre le coronavirus”, selon un communiqué de ses proches.

Dans cette chaîne américaine mythique, King a présenté son programme ‘Larry King en direct‘depuis plus de 25 ans.

“Avec une profonde tristesse, Ora Media annonce le décès de notre co-fondateur, hôte et ami Larry King, décédé ce matin à l’âge de 87 ans au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles”, a déclaré le communiqué officiel de son environnement familial.

pic.twitter.com/x0Hl0X6vqU – Larry King (@kingsthings) 23 janvier 2021

Et il a ajouté: “Pendant 63 ans et sur les plateformes de radio, de télévision et de médias numériques, les milliers d’interviews, de récompenses et de distinctions mondiales de Larry témoignent de son talent unique et durable en tant que diffuseur.”

Son vrai nom était Lawrence Harvey Zeiger et il est né à New York en 1933. Il a commencé avec la légendaire émission «Larry King Live» en 1985 et l’a maintenue à l’antenne. jusqu’en 2010.

Après plusieurs emplois qui n’avaient rien à voir avec le journalisme, elle a obtenu son premier travail de presse à la radio, grâce à sa persévérance. Il a commencé à nettoyer et à faire du travail de soutien dans une station de radio de Miami. Il a commencé à présenter en 1957 quand il a trouvé une lacune dans la programmation, jouant de la musique et plus tard faisant des bulletins de nouvelles et des émissions sportives.

Il a eu jusqu’à 6 femmes, a fait ses premiers pas au cinéma et était en mauvaise santé, fondant la Larry King Heart Foundation après avoir subi plusieurs crises cardiaques.