Il fut un temps où un journaliste n’avait pas à se vanter d’en être un. Maintenant, c’est difficile à croire, mais à cette époque et peut-être seulement dans ce pays, un enquêteur n’était pas obligé de démontrer que ses connaissances étaient toujours largement supérieures à celles de ses interviewés. Ils n’ont pas réfléchi. Ils ont fait des blagues sur eux-mêmes. Ils n’ont pas montré leur affiliation politique. Ils n’ont pas interrompu pour démontrer leur importance évidente. Ils n’ont pas regardé la caméra avec la solennité de quelqu’un qui se lève chaque matin convaincu du Pulitzer qu’ils recevront à la fin de la journée. Bien qu’il se lève à Alcobendas.

Face à des comportements aussi prétentieux dans l’exercice de la profession se trouvait le modèle Larry King, qui est sûrement mort avec lui et qu’il a lui-même défini en deux mots: avoir l’air idiot. C’est simple Il a avoué que son grand secret en tant qu’intervieweur était de jouer le rôle de qui est là sans vraiment savoir pourquoi. Ce point de départ astucieux a obligé l’interviewé à simplifier ses réponses, et cela a permis en quelques minutes d’articuler une conversation dans laquelle l’interlocuteur finissait par avouer des aspects de sa vie ou de son travail qu’il n’aurait jamais révélés à ces super journalistes intenses et incisifs. auquel nous sommes habitués maintenant. Dans l’ensemble, ce type est stupide, penseraient de nombreuses personnes interrogées.

Et ça ne l’était pas. Quelqu’un capable de cacher son idéologie politique à plus de 50 000 personnes interrogées et à des millions de spectateurs ne peut pas être un imbécile; Il serait sûrement conservateur à partir de la taille, comme le disait Carlos Mendo, qui admirait Larry King, mais nous ne le saurons jamais. Il est vrai que le monde est différent, que les lunettes sont plus petites, que les orthèses ne sont pas portées et que se marier huit fois est vieux, mais ce que beaucoup d’entre nous peuvent apprendre de Larry King est quelque chose d’aussi simple que le manuel d’une bonne interview. Vous devez bien traiter votre interlocuteur, mais pas seulement celui qui partage plus tard des mèmes et des bêtises avec vous. Il faut le laisser parler et même – bien que cela puisse paraître très compliqué au début – il faut écouter ce qu’il dit. Vous devez supposer que peut-être, juste peut-être, vous en tant qu’intervieweur découvrez des choses parce que – oh triste réalité – vous ne savez pas tout. Vous devez savoir par où vous commencez au lieu de commencer par savoir où vous voulez finir. Et grâce à Larry King, qui ne s’est jamais considéré comme un journaliste, nous avons appris que paraître stupide est très mauvais sur les réseaux sociaux mais cela peut vous donner beaucoup de jeu dans la vie. Surtout si vous ne l’êtes pas.