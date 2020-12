Mexico.- La Fondation CDMX du Boys and Girls Club et l’État du Mexique ont organisé sa première édition de la vente aux enchères avec une cause, «Art for Kids».

Le catalogue de la vente était composé de 17 œuvres; tous offerts par des artistes mexicains renommés. Parmi eux, Rafael Coronel, Gildo Medina, Cora Díaz, Héctor Quiñones, Pedro Trueba, Carlos Vivar et Alejandro Pintado.

“L’initiative est née pour créer une communauté intéressée par l’art, comme l’un des piliers développés par les garçons, les filles et les adolescents qui fréquentent le Club.” a déclaré Nadine Cedrone, présidente du Boys and Girls Club du CDMX et de l’État du Mexique.

Œuvre de Miguel Cuauhtémoc, offerte à Art for Kids.

Cette première édition, Art for Kids a eu la présence de Daniela Magún, chanteuse et membre du groupe Kabah, qui a présenté l’événement avec le réputé commissaire-priseur Memo Martínez.

Lors de la transmission de la vente aux enchères numérique, les participants ont apprécié la performance de la chanteuse Taylor Díaz, qui s’est jointe de cette manière pour soutenir.

Nadine Cedrone ensemble à Daniela Magún, 1ère édition de Art for Kids.

“Il est entre nos mains de mener des actions qui changent leur réalité et de cette manière non seulement investir dans une œuvre d’art, mais dans un avenir meilleur pour eux”, a déclaré Sara Galindo, experte en mode.

Galindo, ambassadrice de la Fondation, a fait don de son cours en ligne «L’art de transformer le Oui ou le Oui». Il nous a exhortés à participer à cette cause, à dessiner ensemble un nouvel avenir et un meilleur plan pour la vie de ces enfants et jeunes qui ont besoin de nous.

Oeuvre offerte par Virginia Chévez pour Art for Kis.

Selon les données du ministère de l’Éducation publique, plus de 2 millions d’élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire n’ont pas accédé à leurs études pendant la pandémie.

Environ 10 pour cent des inscriptions au niveau de base ont abandonné (environ 525 000 étudiants). Tout comme plus de 800 000 élèves ne sont pas passés du lycée au lycée.

C’est pourquoi la Fondation souhaite que les enfants et les jeunes aient de meilleures chances de poursuivre leurs études.

Le Club Garçons et Filles d’Ecatepec-Tecámac, offre un espace sain et sûr pour les garçons, les filles et les jeunes entre 6 et 18 ans.

Avant Covid-19, ils servaient environ 250 personnes et ont mis en place Tu Club en Línea, avec des outils pour avoir un impact positif sur leur avenir.

Cela peut vous intéresser: #UnidosSalimos est né pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin pendant la crise Covid19.