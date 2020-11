Il y avait dans ma ville un soi-disant poète, gentil et effronté, qui avait manqué de vivre dans son histoire. La ville était devenue complètement européanisée: on ne lui faisait plus confiance et il ne lui restait plus d’âmes naïves pour gifler le couteau ou demander des petits boulots pour commencer. Un ami lui a recommandé de déménager à Grenade, la dernière redoute où un colporteur pourrait vivre sans air, selon elle. Le poète est allé à Grenade, mais est revenu après des mois, sans avoir gratté un réel. A son retour, l’amie déclara: si même à Grenade vous ne pouvez pas vivre de l’air, il ne reste plus rien de mon Espagne.

Javier Reverte a déclaré à Corazón de Ulises que la vertu de la ville méditerranéenne était sa capacité à accueillir tous les arnaqueurs, qui ne manquaient ni de plaque chauffante ni de coin sur une place. Il a parlé de la Grèce, mais c’était valable dans toute la Méditerranée. Ils n’ont jamais été aussi sympathiques qu’ils l’ont été, même s’il est vrai que ces ports avaient des réseaux communautaires qui facilitaient les choses pour ceux qui en avaient plus.

Comme antidote à tant de choses, j’ai revu Seinfeld et je pense beaucoup au personnage de Kramer, un visage dont le métier est inconnu qui vit en pillant le réfrigérateur du voisin. New York n’est pas exactement une île grecque et il est difficile de croire que Kramer pourrait payer un loyer à Manhattan même à la fin du XXe siècle, alors que les gens normaux pouvaient payer, mais celui qui a conçu son personnage a un fond humaniste très méditerranéen. Si un clochard peut vivre de l’air, cela signifie que la ville est habitable pour tout le monde. Quand je me promène dans mon quartier et que je regarde des entreprises qui ne rouvriront peut-être pas, je pense aux poètes et aux Kramer et je me demande ce que nous deviendrons tous sans eux.