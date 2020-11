Comme on le dit depuis longtemps, Rosario Dawson est apparu dans la deuxième saison de la première série live-action de ‘Star Wars’, c’est ainsi qu’Ahsoka Tano apparaît enfin dans ‘The Mandalorian’.

Après être devenu un personnage préféré des fans dans “ Star Wars ” grâce à ses rôles dans les émissions animées “ The Clone Wars ” et “ Rebels ”, il y avait beaucoup d’excitation qu’Ahsoka ait finalement fait le saut dans l’action. Je vis dans la série.

Le casting de Dawson comme Ahsoka a été rapporté en mars, et bien que sa participation à “ The Mandalorian ” Il n’a jamais été officiellement confirmé par Disney ou Lucasfilm, son arrivée a été l’un des événements les plus attendus de la saison.

Alerte spoiler: Les lignes suivantes contiennent des informations relatives au chapitre 13 de «Le Mandalorien», qui est intitulé «Le Jedi».

Ahsoka Tano apparaît enfin dans “ The Mandalorian ”, un grand moment pour les fans qui ont toujours suivi l’évolution du personnage depuis ses débuts, maintenant que c’est arrivé, l’actrice Rosario Dawson célèbre avec le reste des téléspectateurs de la série.

Via votre compte Twitter, Dawson a partagé la bande-annonce de l’épisode, et bien qu’Ahsoka n’apparaisse pas dans la vidéo, fait croire que s’il apparaîtra.

Ahsoka a fait l’objet de critiques et de réactions négatives importantes lorsqu’elle est apparue pour la première fois dans “ Clone Wars ”, mais est maintenant considérée comme l’un des personnages les plus populaires de “ Star Wars ” et est une figure majeure de la franchise.

Que la force soit avec vous https://t.co/Zct2pcbeWF – Rosario Dawson (@rosariodawson) 27 novembre 2020

C’est agréable de voir que la négativité qui entourait initialement l’implication d’Ahsoka s’est dissipée et que la performance de Dawson a déjà été bien accueillie par les fans.

Il sera intéressant de voir si Ahsoka revient dans la deuxième saison de ‘The Mandalorian’, ou si ce sera plus tard, mais au moins il a révélé le vrai nom de Baby Yoda.