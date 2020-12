Il s’appelle Francisco Manuel Delgado, il a 45 ans, il est de Séville et il a de la chance. Jamais mieux dit, la chance est certainement de votre côté. En 2011, alors que j’avais 36 ans, Ce boulanger a remporté 121 millions d’euros lors d’un tirage au sort EuroMillions. Presque rien. Et au lieu de se consacrer à vivre et à profiter, il a décidé d’investir et 45 millions de plus ont été empochés pendant la pandémie.

Être au bon endroit au bon moment. Un sujet qui dans son cas est devenu réalité. Image de balise Francisco Manuel Delgado Il avait une boutique à Pilas, une ville de Séville, et il s’est levé à deux heures du matin pendant des années pour faire du pain. Autrement dit, vous savez ce que coûte le travail quotidien et gagner sa vie. Cependant, du jour au lendemain, ces 121 millions ont changé sa vie pour toujours.

Votre vie quotidienne actuelle n’a rien à voir avec votre routine pré-riche. En 2011, il a changé de boulangerie pour investir en bourse et il est déjà un expert dans le domaine. Des banques comme Santander en Espagne ou JP Morgan aux États-Unis comptent sur votre investissement.

Et grâce à sa nouvelle capacité dans le monde bancaire, selon El Ideal, a empoché 45 millions au travers de sociétés à capital variable (Sicav) dans lesquelles il participe, qui sont des sociétés destinées à l’investissement en actions. N’importe qui comme Francisco, avec beaucoup d’argent, peut intervenir en eux, obtenant un retour économique basé sur l’investissement.

Sa famille fait désormais partie de son nouveau style de vie

Malgré l’immense fortune qu’il chérit, Delgado n’a pas vraiment beaucoup changé. Est décrit comme quelqu’un sérieux, jaloux de sa vie privée et sans désir de notoriété. Selon des sources dans son environnement consultées par Efe à son époque, il est Bétique dans l’âme et possède des propriétés à Miami, Madrid et Séville.

En outre, a mis sa famille dans son entreprise, Y deux de ses trois sœurs collaborent avec lui dans les produits financiers où elle dispose de 90 millions d’euros, selon les données de la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV).

Vous avez vos placements largement distribués, vous ne prenez pas de risques, car vous n’avez pas besoin d’augmenter vos actifs, et passe une grande partie de son temps à voyager, l’un de ses rêves pour toujours.