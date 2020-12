Le bureau d'Alfonso Romo n'est pas nécessaire et il n'y aura pas de remplaçant: AMLO

Mexico.- À la suite de la démission d’Alfonso Romo à la tête du bureau de la présidence, le président Andrés Manuel López Obrador a annoncé qu’il n’y aurait pas de remplaçant au pouvoir.

Cependant, il a réitéré que Romo continuera à soutenir en tant que lien avec le secteur des entreprises depuis l’indépendance de son travail en tant qu’entrepreneur.

«Nous n’aurons plus ce bureau, car il continuera à m’aider sans être fonctionnaire et nous en profiterons également pour épargner. Romo n’a pas facturé et la plupart de son équipe a travaillé bénévolement, mais ce bureau n’est plus nécessaire “, a-t-il rapporté Lopez Obrador.

À travers ses réseaux sociaux, le 2 décembre, le président López Obrador a annoncé le départ d’Alfonso Romo, puisqu’il avait assuré que l’accord dès le départ était qu’il ne serait au gouvernement que pendant deux ans.

«Il a bien dit, j’accepte, mais deux ans, toujours au début de cette année, cela me l’a rappelé. J’ai dit, oui, mais cette année est toujours manquante, et ces deux années ont été accomplies », a déclaré le président.

Lors de la conférence de presse au Palais National, il a lu ce qu’il a publié sur ses réseaux:

«Alfonso Romo quittera la coordination du Bureau de la présidence, mais restera mon principal lien avec le secteur privé. La vérité est qu’il était un fonctionnaire simplement parce qu’il était nous. Nous avons convenu que ce serait 2 ans et le terme a été respecté ».

López Obrador a dit que tout comme lui, pour Romo, les positions importent peu, mais les ordres, pour lesquels il l’a remercié pour sa volonté de continuer à collaborer avec son mouvement.

“Hier, nous nous sommes vus, nous avons mangé ensemble, nous sommes amis et il continuera à m’accompagner, mais il ne veut plus être au gouvernement et c’est parce que chacun a ses propres critères et ils doivent être respectés”, a commenté López Obrador.

En 2017, Alfonso Romo, un agronome du Tecnológico de Monterrey, a accepté la coordination du projet Nation 2018-2024 proposé par Andrés Manuel López Obrador; en plus d’être le coordonnateur de la stratégie et de la liaison avec les entrepreneurs, les gouvernements et la société civile pendant la campagne présidentielle.

Le Cabinet du Président de la République a pour but d’accompagner le chef de l’exécutif fédéral dans l’accomplissement des engagements et des pouvoirs, de suivre l’avancement et la réalisation des programmes, projets spéciaux en charge des secrétariats ou services de l’administration public fédéral.

