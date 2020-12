Mexico.- La Bureau du maire d’Iztapalapa et Centre de géosciences de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) a décidé d’installer l’Observatoire interactif d’affaissement et de fracturation, le premier du genre au Mexique, en Utopie qui se construit dans ce qui était un complexe scolaire endommagé par des fissures, dont l’étude et le traitement seront l’un des objectifs de ce centre et aussi de diffuser le connaissances sur le sujet.

La maire Clara Brugada Molina et la chercheuse au Centre de géosciences Dora Celia Carreón Freyre, ont signé un accord de collaboration pour installer ce centre dans la ville d’origine de San Sebastián Tecoloxtitlán, ce qui placera Iztapalapa au premier plan national dans les questions scientifiques liées aux fissures et sous-sol, un sujet sur lequel l’appui et la collaboration de spécialistes de l’UNAM seront obtenus.

Lors de la cérémonie de signature de l’accord, Clara Brugada a précisé que le centre sera installé dans les locaux où se trouvait l’école Lucio Blanco et d’autres installations qui ont été gravement endommagées par des fissures et sont restées abandonnées pendant des décennies.

Cet espace de plus de 10 000 mètres carrés était le symbole de la fracturation du sol et des conséquences néfastes des fissures dans la mairie. «Si nous voulions connaître l’effet des fissures à Iztapalapa, rien qu’en regardant ces écoles, c’était compris.

Les habitants de Saint-Sébastien se sont battus pour la récupération de cet espace public et pour l’utiliser au profit de la communauté, c’est pourquoi il a été décidé d’y construire une utopie, dont les installations seront conformes aux conditions du sol, qui ont été déterminées par des études géologiques et Il a été déterminé qu’il ne peut être construit que sur 10% de la surface, mais le reste sera utilisé pour les espaces verts et les activités de plein air.

Le maire a rappelé que le projet Utopia avait déjà été présenté à une commission d’habitants de Saint-Sébastien avec les équipements dont il disposera et a souligné que «le plus est de créer un centre de surveillance, un observatoire interactif qui vise à partager les connaissances scientifiques qui il existe en matière de fissures ».

Il a exprimé sa gratitude au Dr Dora Carreón, qui conseille le gouvernement d’Iztapalapa depuis au moins 11 ans par l’intermédiaire du Centre d’évaluation des risques géologiques, qui a suivi les différentes administrations et a apporté un soutien important à Iztapalapa. , qui est le territoire avec le plus de fissures, 2 mille 433 seulement dans les rues, dans toute la zone urbaine.

Dans l’Observatoire interactif, a ajouté Brugada Molina, des ateliers et des conseils techniques seront donnés sur des constructions adaptées aux endroits où il y a des fissures; Il disposera également de salles interactives où tout enfant, jeune ou adulte qui souhaite savoir pourquoi il y a des fissures dans sa rue, son quartier ou sa démarcation possède ces connaissances géologiques.

Grâce à cet observatoire et à d’autres mesures, les déformations du sol seront surveillées dans cette zone et dans tout Iztapalapa.

“C’est la chose la plus importante que nous signions cet accord et que nous puissions commencer à répandre le problème des fissures à l’ensemble de la population”; Il a rappelé que “la” taille “d’Iztapalapa est fissurée de la frontière avec Nezahualcóyotl à la frontière avec Tláhuac et traverse un ensemble de colonies où elle génère un impact grand et sérieux”.

Il a également remercié la chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum Pardo, d’avoir abordé la question des fissures et de soutenir Iztapalapa sur cette question, dans laquelle des amendements législatifs sont encore nécessaires pour que les gouvernements aient l’obligation de prendre en charge leur atténuation. et la protection des citoyens et de leur patrimoine.

Lors de l’émission d’un message, le médecin Dora Celia Carreón Freyre a souligné que le Centre de géosciences et la maire Clara BrugadIls ont formé une «grande équipe» travaillant à favoriser directement les personnes connaissant les fissures.

Maintenant, le projet Utopias s’ajoute le plus de la connaissance scientifique, “dans un exemple phénoménal de collaboration académie-gouvernement dans laquelle non seulement on étudie pour étudier”, mais la connaissance est liée aux problèmes qui affectent la personnes.

L’Observatoire interactif, a-t-il souligné, servira à étudier comment ils fonctionnent, où ils vont se répandre, avec quelle profondeur, combien de types de fissures, combien de types de mécanismes de fracturation, faire des cartes fiables pour que les gens puissent s’approprier ces connaissances et aussi être employé par les décideurs.

Carreón Freyre a expliqué qu’une fois ces connaissances acquises, des mesures d’atténuation efficaces seront conçues pour permettre, en tant que société, de s’adapter à ce phénomène. “Nous sommes déjà ici sur ce territoire et ici nous allons rester, et les fissures aussi, donc nous devons nous adapter au phénomène et tirer le meilleur parti de ces conditions.”

Le maire et le spécialiste des géosciences ont convenu que les progrès étaient sur la bonne voie en termes de surveillance et de traitement des fissures et ils espéraient que dans peu de temps les résultats positifs de cet accord seront visibles.

