Nafissatou Diallo dénonçant le puissant Dominique Strauss-Kahn pour agression sexuelle était-elle une agitatrice inconsciente du malaise féminin qui se cristalliserait des années plus tard dans #MeToo? Ceci est suggéré par certains témoignages recueillis dans The Defendant in Room 2806, un documentaire Netflix qui passe en revue avec une nouvelle approche ce qui s’est passé dans cette salle de l’hôtel Sofitel à Manhattan le 14 mai 2011.

Résumons. Strauss-Kahn, qui vient d’avoir 62 ans, est le directeur général du FMI et le candidat socialiste le plus susceptible de remporter la présidence française lors des prochaines élections. Mais DSK est aussi un accro du sexe, dont les excès sont excusés par ses camarades du parti comme de la débauche sympathique, sans jamais devenir public. Jusqu’à ce jour où la serveuse du Sofitel Nafissatou Diallo, trente ans plus jeune, l’a dénoncé pour agression sexuelle. DSK est tiré par la police d’un avion d’Air France prêt à décoller pour Paris. Ce n’est pas un vol, il a lui-même appelé l’hôtel pour demander un mobile oublié. La police new-yorkaise l’exposera dans l’un de leurs spectacles spectaculaires, particulièrement réussi lorsque le détenu est important. Malgré tout l’attirail, Strauss-Kahn ne sera même pas jugé. Mais son étoile déclinera inexorablement

Quelle nouvelle apporte ce documentaire, divisé en quatre épisodes, et réalisé par Jalil Lespert sur un cas bien connu? Bien sûr, il n’arrive pas à démêler – tâche impossible – ce qui s’est réellement passé dans la luxueuse chambre du Sofitel. Mais il nous présente Nafissatou Diallo, une immigrée de Guinée Conakry et une mère célibataire, donnant sa version des événements. Et il résume avec un matériel cinématographique inestimable l’ascension politique du professeur Strauss-Kahn, jusqu’à ce qu’il devienne le grand espoir blanc des socialistes d’atteindre l’Elysée.

Le défendeur de la salle 2806 donne également une idée du climat de tolérance à certains comportements masculins qui prévalait dans la société il y a un peu plus de neuf ans. Aucun des collègues de DSK n’a accordé de crédit à la version de Diallo, alors qu’ils étaient tous conscients que sa vie sexuelle était à la limite du pathologique. Accusé de tentative de viol par un journaliste, et de quelque chose de très proche du harcèlement sexuel par un employé du FMI, il serait impliqué dans une affaire de proxénétisme en 2012. Son acquittement lors du procès qui a suivi n’a pas empêché une atteinte irréparable à son image publique. Bien sûr, certains ont continué à le défendre, convaincus qu’il est tombé dans un piège tendu par le président français de l’époque, Nicolás Sarkozy, conscient des «faiblesses» de son opposant politique, et auquel la sécurité de l’hôtel Sofitel aurait participé, que Il appartient au groupe français Accor.

La vérité est que les procureurs de New York ont ​​rejeté l’affaire contre DSK après avoir découvert que Diallo s’était présenté à tort comme une victime de viol afin de s’installer aux États-Unis. Son témoignage perdait de sa valeur. Aucun juge ne s’intéressait aux antécédents du grand homme. Mais dans la poursuite civile qui suivra, Diallo recevrait une somme non divulguée estimée à 1,5 million de dollars. Strauss-Kahn n’a pas voulu participer à The Defendeur dans la salle 2806, mais le documentaire contient des déclarations à la télévision française dans lesquelles il admet que sa rencontre sexuelle avec Diallo, bien que consensuelle, était “inappropriée”, “une erreur regrettable”. Plus tard, dans une interview sur CNN, il proclamera son innocence, se limitant à qualifier sa conduite d ‘«hétérodoxe» pour un homme de son importance politique.