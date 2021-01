Mexico.- Après avoir vu la vidéo de l’influenceur Nath Campos, dans laquelle elle révèle avoir été victime d’abus sexuels, l’actrice Eréndira Ibarra a décidé de publier son propre cas.

Il y a plusieurs années, l’actrice d’Ingobernable et The Candidate a subi une agression sexuelle de la part d’un acteur célèbre et lorsqu’elle l’a retrouvé sur un plateau de tournage, elle l’a signalé à la production mais personne ne l’a soutenue, au contraire, elle était sur le point de perdre son travail, a-t-il rapporté sur son profil Instagram.

Eréndira Ibarra dit que voir l’histoire de Nath Campos, qui a accusé la youtuber Rix de viol, l’a secouée et a décidé de raconter sa propre histoire.

“Cela m’a profondément secoué”

Dans ce récit, les violeurs ne se chevauchent pas, peu importe qui ils sont, qu’ils soient membres de la famille, amis, parents. J’ai été violée et maltraitée, j’ai vu des abus se produire sous mes yeux et ASSEZ. Jamais plus un agresseur ne bénéficiera de mon silence ».

C’est ainsi qu’Eréndira Ibarra a commencé sa déclaration de solidarité avec les victimes d’abus sexuels et a ensuite raconté son propre cas:

«Il n’y a pas longtemps, j’ai participé à une série où j’ai été forcé de travailler avec un agresseur qui m’a beaucoup blessé. Je suis allé avec mon agence et avec la production et RIEN n’est arrivé. L’homme faisait un si petit personnage pour un si grand acteur et quelle tristesse ce serait d’avoir à faire le casting de l’actrice deux semaines avant de commencer quelque chose qui s’est passé il y a si longtemps. C’était la réponse de la production, mon travail et mon silence ou être laissé sans rien ».

Les femmes de la production m’ont sauvé, elles ont pris soin de moi lors des crises d’angoisse dans les campeurs, elles m’ont étreint face à l’indifférence de la production et de tous les gens autour d’elle, sachant que ça m’avait fait (et sûrement beaucoup autres).

VOUS AVEZ VU: Michelle Renaud et Danilo Carrera ont tonné

Eréndira Ibarra, actrice de Sense 8, Señorita Pólvora e Infames, a ajouté que la seule personne qui le croyait et agissait était sa sœur, qui est également son avocate, qui a écrit une lettre à l’homme pour l’avertir de ne pas l’approcher.

«Nous avons formulé une lettre pour qu’il ne m’approchât pas, il a répondu avec une clause de confidentialité (et si vous lisez ceci je veux que vous sachiez que je ne l’ai jamais signée) la lettre a été laissée sur un bureau et il a marché calmement sur le défini COMME SI RIEN NE SE SERAIT ARRIVÉ “.

La fille du producteur Epigmenio Ibarra a accompagné ce texte d’une image dans laquelle elle demande à ses followers de dénoncer: JE VOUS CROIS. Et je ne vous tournerai pas le dos ni ne chevaucherai votre agresseur.

npq

Abonnez-vous à notre chaîne Youtube