L’élection du nouveau conseil d’administration de RTVE commence à se débloquer. Le Congrès a commencé à convoquer des candidats cette semaine qui comparaîtront devant le Comité consultatif sur les nominations à partir de lundi prochain. Ils sont convoqués par lots de 10 et suivant le classement établi par le comité d’experts qui a évalué les candidats et valorisé leurs projets. Au total, 94 candidatures sont déposées pour pourvoir les 10 sièges de l’organe directeur de la radio et de la télévision d’État. Sa nomination mettra fin au mandat de la journaliste Rosa María Mateo, seule administratrice de la société pendant deux ans et demi.

Le défilé des candidats s’ouvrira par un premier tour composé de ceux qui ont obtenu les meilleurs scores: Javier Montemayor, Rafael Camacho, Manuel Ventero, José Manuel Pérez Tornero, María Eizaguirre, Francisco Moreno, Agustín García Matilla, Eladio Jareño et Vicenç Sanclemente . La liste est dirigée par Alicia Gómez Montano, décédée en janvier dernier.

Les appels sont lancés par les avocats des Cortes eux-mêmes, qui donnent des rendez-vous pour des jours précis. Ils préviennent que l’heure des interventions sera fixée par des messages envoyés par email. Pour accélérer les évaluations, chaque candidature se verra attribuer une durée approximative d’une demi-heure. Dans un premier temps, les candidats se soumettront à la présentation et aux questions des 10 porte-parole de la commission, qui disposeront chacun de deux minutes. Et ils auront le temps restant pour défendre leur projet.

Ils comparaîtront devant la commission présidée par Meritxell Batet et à laquelle appartiennent les porte-parole des différents groupes parlementaires, dont certains sont également rattachés à la commission en charge du contrôle de la RTVE. Cet appel servira à vérifier combien des 94 continuent dans la course à la présidence de la corporation.

Avec cette convocation massive, l’essence du concours public convoqué par le Parlement pour l’élection du conseil de la RTVE s’évapore et une procédure innovante conçue dans le but de dépolitiser ses organes directeurs est largement anéantie. Il s’agissait d’élire un conseil aux profils professionnels et non politiques. En outre, le travail effectué par un comité d’experts (composé de 17 membres désignés par les groupes parlementaires) qui a sélectionné les 20 candidats selon les principes du mérite et de la compétence est largement enterré. Parmi eux, quatre femmes et 16 hommes.

Après deux ans de paralysie, mi-décembre, le Conseil du Congrès a unanimement accepté de réactiver le processus de sortie de RTVE des limbes dans lesquels elle est restée depuis 2018 et qui a conduit la télévision publique à une perte progressive de pertinence.

Le mécanisme a été remis en service après avoir résolu la trentaine de moyens qui ont pesé sur le premier criblage effectué par les experts. Cette vague de défis menaçait d’ouvrir un parcours complexe à travers les tribunaux. L’idée que ce sont les partis qui ont proposé des candidats en fonction de leur poids parlementaire a également été rejetée pour éviter le défilé des 94 qui ont opté pour le concours. Cette option aurait pu aboutir au tribunal de toute façon.

Mais la procédure choisie par le Congrès ne satisfait pas tout le monde. Certains professionnels maintiennent leur idée de recourir à la Cour constitutionnelle car ils comprennent qu’il y a eu «sans défense». “Ils ont changé les règles du jeu au milieu du jeu et à l’insu des gens”, disent-ils. D’autres applaudissent que chacun ait la possibilité de présenter son projet sur un pied d’égalité. “C’est plus juste. Il ne semblait pas très correct de faire l’évaluation des projets après avoir connu le score des programmes », explique Javier Martín Domínguez, 29e.

D’autres sont très critiques des échelles sur lesquelles la première sélection s’est installée. L’ingénieur en télécommunications Ángel Luis Gonzalo (58e position) considère qu ‘«un concours ouvert, démocratique et compétitif est devenu un concours restreint pour les journalistes inexpérimentés en gestion». Il ajoute que les informateurs ont bénéficié de cette évaluation et que des économistes, ingénieurs ou avocats ont été lésés.

Comment réglementer l’élection de quatre sièges par le Sénat

Sur les 94 candidats à faire partie du conseil d’administration de RTVE, 10 seulement obtiendront une place. La loi prévoit que six seront nommés par le Congrès et les quatre autres par le Sénat et que l’élection devra se conformer à la loi sur la parité. Les candidats ont déjà une date pour se présenter au Congrès, mais ils ne savent pas comment la nomination sera réglée au Sénat et ils se demandent s’ils devront refaire le même processus à la Chambre haute.

Parmi les conseillers élus, le Congrès nommera le président de la société. Les candidats doivent obtenir la confiance des deux tiers des deux chambres. Si, lors d’un premier vote, ils n’atteignent pas ce quota, au second tour, seule la majorité absolue et le soutien d’au moins la moitié des groupes seront nécessaires.