La configuration du nouveau conseil d’administration de RTVE commence à fonctionner après plus de deux ans de paralysie parlementaire. Cinq des 94 candidats à faire partie de cet organe ont comparu ce mercredi devant le Comité consultatif des nominations, présidé par Meritxell Batet, pour défendre les projets présentés dans l’appel d’offres public lancé en juillet 2018. Peu après midi, le tour s’est ouvert le le réalisateur Javier Montemayor, qui était déjà candidat à la présidence de la société en 2014 sur proposition de l’UPyD disparu dans un concours qui a finalement opté pour José Antonio Sánchez, approuvé par le PP. Les apparitions ont suivi l’ordre marqué par les notes obtenues dans l’évaluation des curricula et des projets de gestion octroyée par un comité d’experts. Le porte-parole de Ciudadanos, Guillermo Díaz, a critiqué le non-respect des critères de présélection des experts et a considéré «un outrage» de la part du Conseil du Congrès «de jeter» leur travail, tandis que le représentant de Vox, Manuel Sánchez del Real, a remis en question «le changement des règles du jeu».

Dans cette session extraordinaire, c’est aussi au tour de Rafael Camacho, ancien directeur général de Canal Sur; le professeur de l’Université autonome de Barcelone José Manuel Pérez Tornero, l’ancien directeur du RNE Manuel Ventero et l’ancien directeur général de la télévision canarienne Francisco Moreno. Après la série de questions formulées par les porte-parole de Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox, PP et PSOE, les candidats n’ont eu que 10 minutes pour répondre, parfois par télégraphe, aux questions posées et exposer les grandes lignes de leurs projets respectifs.

Les porte-parole ont examiné les candidats un par un. Le porte-parole de l’UP, Txema Guijarro, s’est intéressé à la politique de transparence, à l’externalisation du contenu, aux formules pour éviter de tomber dans la manipulation de l’information et à la politique du travail pour réduire l’intérim. Vox a demandé si les candidats sont soutenus par n’importe quel parti tandis que la porte-parole du PP, Macarena Montesinos, a insisté sur les défis de la numérisation et les formules pour séduire les citoyens et le socialiste Daniel Viondi a souligné les défis de la entreprise, y compris l’avenir des pôles territoriaux, et ses solutions.

Montemayor a commencé son discours en se souvenant de la journaliste Alicia Gómez Montano, décédée il y a un an, qui a obtenu la meilleure note dans l’évaluation réalisée par le comité d’experts. “Elle devrait ouvrir les apparitions aujourd’hui”, a-t-il déclaré. En défendant son projet, le cinéaste chevronné a donné l’exemple de la BBC et de son modèle de «transparence absolue» pour que les citoyens soient conscients des coûts de gestion, des systèmes de production et même de la rémunération des dirigeants. Il a déclaré que RTVE avait un problème d’externalisation endémique et a souligné la nécessité d’éradiquer la manipulation sur toute télévision publique ou privée au profit de la liberté d’information, de l’honnêteté, de l’impartialité et du pluralisme. Montemayor a soulevé une critique générale des télévisions publiques du sud de l’Europe, caractérisée par une “gouvernementalisation excessive” et a considéré comme une erreur le retour de la publicité à la télévision publique.

Différent a été l’avis de Rafael Camacho, en faveur du retour des publicités mais “avec une présence limitée en fonction du budget ou des plages horaires spécifiques” afin que la publicité ne conditionne pas le contenu du service public. L’ancien directeur général de la RTV andalouse, contrairement à “diaboliser l’externalisation” des contenus “, a estimé que l’objectif stratégique de RTVE devait être d’accélérer la transformation numérique et d’atteindre à la fois le” leadership de l’information “et la” qualité de l’information “.

José Manuel Pérez Tornero, créateur du format éducatif The Adventure of Knowledge, a précisé que la télévision à venir ne peut pas s’appeler télévision car «un système omniprésent et mobile» a été mis en place qui entraîne une approche différente des utilisateurs et ouvre une nouvelle étape basée sur le contenu. Il a défendu la télévision comme étant “universelle et gratuite”, sachant que seuls 37% des Espagnols ont la télévision payante. Pérez Tornero estime qu ‘«un effort plus important peut être fait» en termes de transparence et observe que tout ce qui peut être produit dans RTVE ne doit pas être externalisé. “Le talent est aussi à l’extérieur, mais il existe des formules pour qu’il n’y ait pas de gaspillage”, a-t-il déclaré. Interrogé sur les formules pour éradiquer la manipulation, il a rappelé: «L’objectivité est un idéal; l’honnêteté est une pratique éthique ».

Parmi tous les participants, Manuel Ventero a été le plus véhément en termes de retour de la publicité à TVE. Il a qualifié d ‘”abracadabrante” le fait que les revenus de la télévision publique dépendent des apports des opérateurs privés et de la “générosité” du gouvernement, et a proposé l’émission de trois à cinq minutes de publicité toutes les heures en bandes programmation non compétitive.

L’ancien directeur de la RTV canarienne Francisco Moreno a clôturé la séance pour défendre l’éthique et l’esthétique des contenus, centrés sur la pluralité et le débat d’idées. Il a opté pour «le changement et la transformation» de la radio et de la télévision publiques, mais a averti que pour que RTVE décolle, «la fusée» dépend plus des décisions adoptées par le Parlement que de ce que fait le conseil. d’administration. Il a réaffirmé qu’il n’y a pas de service public sans public, a considéré le moment actuel comme “une occasion historique” de “mettre la lumière sur des écrans de plus en plus noirs” et a regretté que l’audience de TVE soit pénalisée “pour un grave problème de marque”. .

Un par un, les candidats aux membres du conseil d’administration de la RTVE qui se sont présentés à l’appel d’offres public lancé en juillet 2018 passeront leurs programmes de gestion devant le comité consultatif des nominations. Ce sont des apparitions accélérées. Chacun des candidats dispose d’une demi-heure pour répondre aux questions des députés et présenter leurs projets. Le Congrès a choisi de convoquer un à un tous les professionnels qui optent pour l’un des 10 postes du conseil d’administration de la RTVE après avoir marginalisé la présélection faite par un comité d’experts désignés par les groupes, ce qui a réduit la liste à 20. Le l’ajustement final correspondra au Congrès, qui nomme six membres, et au Sénat, qui en élit quatre. Parmi ces 10 administrateurs, l’un d’entre eux sera nommé président de la société par la chambre basse. Les nominations doivent être approuvées aux deux tiers au premier tour de scrutin. Si ce résultat n’est pas atteint, la loi ne requiert que la majorité absolue et l’approbation d’au moins la moitié des groupes parlementaires.

Ce processus de sélection a été impliqué dans d’innombrables réclamations. Certains candidats ont remis en question les échelles d’évaluation des curriculum vitae et d’autres ont fait appel des qualités, considérant que leurs mérites n’avaient pas été pondérés. Afin de régler ces divergences, les avocats des tribunaux étaient favorables à ce que tous comparaissent sur un pied d’égalité devant le Congrès. Avec cette décision, le concours public a été dénaturé.

Pour la session de jeudi, María Eizaguirre, Agustín García Matilla, Juan Manuel Romero, Eladio Jareño, Vicenç Sanclemente, Carmen Sastre et Juan Jesús Buhigas ont été convoqués.