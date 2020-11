“C’est l’âge d’or des blagues de Miguel Bosé.” Six scénaristes de trois émissions humoristiques s’accordent à dire que le chanteur d’Amante bandido est le sujet favori à leurs tables de travail. Avant qu’ils ne soient Cañita Brava, Mariano Rajoy, Chiquito de La Calzada, Alaska … Le métier de faire des blagues est d’actualité chaque fois qu’il le peut, et quand une personnalité publique marche entre le déni et le verbiage pandémique, les possibilités de l’esprit comique montent en flèche.

Être un conteur de blagues n’est pas la même chose qu’être un créateur. Derrière de nombreux comédiens des émissions de comédie télévisée, il y a une équipe de scénaristes avec des compétences et une étincelle imaginative pour créer des scènes qui sont plus tard interprétées par d’autres devant une caméra. Ici, il n’y a pas de bataille d’ego, le but est le rire. “L’actualité aide toujours à créer des textes amusants et laisse libre cours à l’imagination […], être à jour et conscient de la dernière heure est fondamental, c’est une source inépuisable d’humour », dit-il Edu Arroyo, Responsable des programmes de divertissement et des événements chez Movistar +, et scénariste.

De gauche à droite: Dani Rodríguez de ‘Ilustres Ignorantes’, Miguel Campos de ‘La Resistencia’, Edu Arroyo, responsable des programmes de divertissement et des événements chez Movistar +, Laura Márquez et David Martos de ‘Late Motiv’ et Ricardo Castella, également de ‘La résistance’.

Règles d’improvisation dans ‘La Resistencia’

Du lundi au jeudi, environ 70 personnes, dont six scénaristes, travaillent sur les quatre programmes hebdomadaires qu’elle diffuse Movistar + de La résistance. Produit par El Terrat (The Mediapro Studio), ce sont 57 minutes d’humour qui présente David Broncano et après quoi sont les directeurs adjoints Ricardo Castella et Jorge Ponce, et Miguel Campos, son coordinateur de scénario. «Chaque jour, nous faisons le programme que nous avons préparé ou un autre, selon les jours», explique Castella, qui venait de travailler sur des émissions humoristiques emblématiques comme El Club de la Comedia, Sé Lo Que Hicisteis ou Noche Hache, après une étape ratée pour la carrière d’ingénieur des télécommunications. “Je n’ai fait que la moitié, les 12 premières années.”

Le métier de fabricant de blagues est plus traditionnel dans sa méthodologie qu’il n’y paraît: stylo, papier et idées. «Je prends des notes à la main dans des cahiers ou dans des applications et je ne les regarde plus jamais; Je résumerais mon système de travail en un mot: peut être amélioré », ajoute Castella. Mais les événements finissent par atteindre la table de Broncano, qui jette alors les blagues – un terme utilisé pour raconter la blague – comme s’il improvisait. “Il faut toujours savoir pour qui on écrit, en général un comédien expérimenté saura lancer la blague, la s’appropriera et la lancera bien, le cas contraire se produit rarement”, explique-t-il. Miguel Campos, Avant de se tourner vers l’humour, il était producteur de télévision et libraire, et aujourd’hui, il fait même ses propres monologues.

Avec quatre saisons et plus de 430 programmes depuis sa création en février 2018, les données de La Resistencia confirment le bon moment que l’humour télévisé vit en Espagne. «Vous pouvez plaisanter avec tout et personne n’est offensé ou ne vous demande la tête (rires); Outre le fait qu’il y ait une pandémie, je pense que l’humour est à son meilleur », confirme Castella. Mais la ruée, la demande et la tension existent, comme dans n’importe quelle émission de télévision, et Miguel Campos le confirme, qui aimerait travailler sur Saturday Night Live pour quelques semaines seulement: «Je ne supporterais pas la pression et je finirais par mettre la veste perdue de morve et larmes à Lorne Michael ».

Le “pas drôle” de ‘Illustrious Ignorant’

Plus de 340 programmes en 12 ans de diffusion, font Illustre ignorant une référence dans les programmes de télévision humoristiques en Espagne. Actuellement publié par Movistar +, avec Javier Coronas présentateur et Javier Cansado et Pepe Colubi Parmi les collaborateurs réguliers, un seul scénariste travaille à la production de cet espace hebdomadaire de 25 minutes: Dani Rodríguez. Avec un passé de livreur de pizzas, de professeur d’informatique pour personnes âgées ou de réceptionniste dans des appart-hôtels, ce diplômé en communication audiovisuelle avoue que ses idées de scripts sont sorties de ses promenades: «Mais si vous êtes dissipé, comme moi, vous avez Vous devez rentrer chez vous et allumer rapidement l’ordinateur si vous voulez livrer quelque chose ».

Rodríguez est un homme sérieux, également scénariste pour Zéro dans l’histoire par Movistar +, qui prétend s’installer à sa place naturelle, «la connerie», mais s’éloigne du sujet de créateur de blagues drôles: «Pas du tout, regardez-moi, il y a beaucoup de scénaristes qui sont des comédiens par vocation, mais ce n’est pas mon cas, je suis un fils de Zamorano et Soriana, vieux chrétiens; ma maison n’était pas le descojone ». Pourtant, son travail est une partie essentielle de deux des émissions humoristiques les plus populaires à la télévision, quelque chose qui force le respect, “Les comédiens avec lesquels j’ai travaillé ont toujours été bien au-dessus de ce que je fais”, humble compte.

La demande d’espaces BD à l’écran est forte, le public répond et les entreprises audiovisuelles aussi: «Nous sommes dans un très bon moment grâce à la prolifération des chaînes, des plateformes de télévision, d’Internet, des réseaux sociaux… plus il y a de chaînes, plus il y a de chaînes. il y aura plus de programmes, plus de séries et plus de pièces, et plus de comédiens et de scénaristes seront nécessaires », explique Edu Arroyo, de Movistar +. Et ils chercheront toujours de nouveaux sujets et des personnages actuels sur lesquels faire une blague, même si Rodríguez préfère utiliser les nouvelles du passé – “NO-DO est une source inépuisable d’humour” – et le désir de Cañita Brava – “ce serait formidable de donner un texte sophistiqué entrecoupé de sa castagnette »-.

Le poids de l’écriture pour Andreu Buenafuente

Cinq heures de répétitions pour un enregistrement sont les temps qui sont traités du lundi au jeudi en Motivation tardive, l’espace d’humour de Movistar +, produit par El Terrat (The Mediapro Studio), avec plus de 770 programmes depuis leur début de diffusion en janvier 2016. Le travail des dix scénaristes qui travaillent ici commence par décider des thèmes qu’ils joueront dans le monologue de cette nuit et comment ils vont évoluer. En face se trouve David Martos, son directeur adjoint, qui à 29 ans coordonne les gags et les blagues qu’Andreu Buenafuente amène plus tard devant la caméra. «J’ai été scénariste, scénariste, coordinateur de scénario et actuellement assistant réalisateur avec des accolades; Avec les appareils, il semble qu’il est plus jeune maintenant qu’à l’époque », déclare Martos.

L’actualité est l’une des lignes du scénario de cette émission nocturne à laquelle ils collaborent également Berto Romero et Bop Pop. «L’un des objectifs d’une fin de soirée est de refléter ce qui se passe dans la société, et cela se produit en partie en plaisantant avec les nouvelles du jour et avec les modes du moment. Si un retardataire ne faisait pas de blagues courantes, il semblerait déconnecté du monde. Sans nouvelles, il est difficile de faire une émission de comédie quotidienne et de ne pas raccourcir votre espérance de vie », ajoute-t-il.

Avec Martos, en tant que coordinateur du script est Laura Marquez, avec un passé professionnel à El Club de la Comedia. Tous deux sont confrontés au défi quotidien de mettre dans la bouche de Buenafuente nombre des blagues qui deviendront plus tard virales et resteront des classiques de l’humour dans notre pays. “Je pense toujours que c’est plus facile pour quelqu’un d’écrire quand on sait qui il est, on peut profiter de ses outils, de son raisonnement, de son jeu, de son ton …”, explique Márquez. Les deux scénaristes conviennent que, dans le cas du présentateur de leur espace, ils ont beaucoup de bétail. «Je préfère penser que si un comédien ne fait pas briller un texte que vous avez écrit pour lui, c’est peut-être que vous ne l’avez pas fait à sa mesure; un autre scénariste, Tomás Fuentes, dit toujours que dans le cas d’Andreu, pour chacune de vos blagues qu’il ne peut pas bien lancer, il vous en améliore cinquante. Je ne suis pas mathématicien, mais j’y souscris carrément », dit Martos.

Mais si vous parlez de chiffres autour de Buenafuente, ceux-ci sont plus que remarquables: 766 000 abonnés sur la chaîne YouTube du programme et 280 000 abonnés sur Instagram. Des données qui contribuent à la viralité de leur travail et qui amènent ces deux scénaristes à rêver du personnage qu’ils auraient aimé créer des blagues, de Los Monty Python aux Simpsons en passant par Chiquito de la Calzada: «Imaginez vous adapter au langage de la candeur, Jarl et fistro pécheur, et lui vendre des idées comme «tu travailles moins que le tailleur de Tarzan». Cela aurait été hilarant, pour la gloire de ma mère. “

David Broncano commente le lancement d’une Barbie en fauteuil roulant.

Javier Cansado raconte une anecdote entre une grand-mère, son petit-fils et un match de Pro Evolution Soccer.

Raúl Cimas en tant que dieu et Andreu Buenafuente en tant que diable ont une conversation «surnaturelle» post-pandémique.