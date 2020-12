Après avoir fait ses débuts sur la chaîne History il y a des années et accumulé un énorme succès, la série devrait se terminer l’année prochaine, mais ce n’est que jusqu’à présent qu’il a été révélé pourquoi “ Vikings ” prendrait fin.

Le dernier lot d’épisodes de la série sera présenté en première sur Amazon Prime Video en 2021, Et il est prudent de dire que certains fans ne veulent pas que la série se termine tout de suite.

Selon le créateur de la série Michael Hirst, les derniers épisodes seront narrativement satisfaisants.

Dans une récente interview, Hirst a révélé pourquoi “ Vikings ” prendrait fin, expliquant qu’il considérait la saison à venir comme le bon moment pour mettre fin à la série., à la fois à cause de sa créativité et parce que la série avait atteint sa conclusion naturelle.

«Je savais dans un sens global où j’allais finalement aller. Et c’était très satisfaisant, d’une certaine manière, quand nous sommes arrivés à ce que je savais que ça allait être la saison dernière. vraiment sur les Vikings », expliqua Hirst.

Le créateur a expliqué que depuis qu’il a commencé la série «il était fasciné par leur culture et leurs croyances, et je voulais abattre tous ces préjugés et clichés à leur sujet. Et puis je suis tombé amoureux de ces personnages principaux. Souvent, mes jours et mes nuits pendant sept ans étaient remplis de Vikings. “

Hirst a détaillé qu’il devait donner à ces différentes histoires une conclusion satisfaisante, une conclusion qui n’induit en aucun cas en erreur les téléspectateurs qui sont également devenus friands des personnages.

Mais comme Hirst l’a plaisanté, la dernière saison ne se fera certainement pas sans ses boissons acidulées, car amener la série à une fin naturelle comprend des adieux difficiles.

Jusqu’à présent, la date de sortie des derniers épisodes de ‘Vikings’ est inconnue mais ce sera dans le courant de 2021 sur Amazon Prime Video.