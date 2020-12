Les nouvelles menaces auxquelles les Hargreeves seront confrontés dans la troisième saison de “ The Umbrella Academy ”, mais grâce au nouveau chef du culte de Klaus, ils devront peut-être également faire attention à ces anciens alliés.

Basé sur la série de bandes dessinées du même nom de Gerard Way et Gabriel Bá, “ The Umbrella Academy ” a fait ses débuts sur Netflix en février 2019 et il est devenu un succès instantané, battant la série la plus populaire du géant du streaming.

La série suit les Hargreeves, sept frères et sœurs adoptifs qui, avec 36 autres bébés, sont nés le même jour, à la même heure, et de femmes qui n’étaient pas enceintes au début de la journée, le scientifique et milliardaire Sir Reginald Hargreeves a décidé d’adopter. autant de bébés qu’elle le pouvait, mais elle n’en a eu que sept.

Dans la deuxième saison, on a pu voir comment les frères ont évité la fin du monde en 1963, mais avant tout cela, la plupart d’entre eux ont été forcés de continuer leur vie.

Celui qui a le plus surpris les téléspectateurs avec ce qu’il a fait est Klaus, qui a fini par créer une secte, dont il a finalement échappé. Pendant, Vanya vivait avec une famille, et après un incident où il a accidentellement transmis ses pouvoirs à son fils, Harlan, il a pu lui en retirer la plupart, mais il en a quand même gardé.

Maintenant, avec Harlan conservant ses pouvoirs et le culte de Klaus sans guide, il est probable que le nouveau chef du culte de Klaus soit le petit garçon car il pourrait les éblouir avec ses capacités spéciales.

Bien qu’il n’ait peut-être plus tous ses pouvoirs, ou ne soit pas aussi fort qu’avant, Harlan est toujours inexpérimenté quand il s’agit de vivre avec des capacités extraordinaires, encore plus quand elles sont aussi dangereuses que celles de Vania, et comment les Hargreeves sont maintenant de de retour en 2019.

Il existe de nombreuses possibilités pour la troisième saison de “ The Umbrella Academy ” en termes de méchants, et ce serait très intéressant de voir une équipe du culte de Harlan, avant Klaus.