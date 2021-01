Le dernier coup d’État d’Arsène Lupin est aussi spectaculaire que ceux racontés par l’écrivain français Maurice Leblanc dans ses célèbres histoires sur le charismatique voleur en col blanc parisien – le «gentleman-voleur», avec le gentleman toujours en tête, bien sûr – dans le série d’aventures qui l’ont transformé au début du siècle dernier en l’alter ego épique de Sherlock Holmes. Cette fois, la gloire ne vient pas d’un vol inventé par Lupin lui-même, mais de l’hommage qu’il rend dans le nouveau hit de Netflix.

Lupin, avec Omar Sy, est en passe de battre tous les records, et pas seulement en France. Selon une projection frappante de la plateforme américaine rendue publique ce mardi, jusqu’au 5 février, alors que 28 jours se sont écoulés depuis la première des cinq premiers chapitres, soit le 8 janvier, elle aura été vue par au moins 70 millions de foyers en tout le monde. Si c’est le cas – ce sont des données que Netflix propose unilatéralement et qui n’ont pas été auditées – cela surpassera les audiences déjà extraordinaires d’autres succès incontestés de la maison comme Gambit de Dama le pari de Shonda Rhimes, Bridgerton.

Il n’est donc pas étonnant que le compte Twitter d’Omar Sy (Intouchable) soit furieux. L’homme de chair et de sang qui incarne le voleur-justicier du XXIe siècle dans la série – qui projette le vol spectaculaire d’un collier mythique dans le non moins mythique musée du Louvre est de rendre justice à son père, injustement accusé d’avoir volé ce collier. même bijou il y a un quart de siècle – ces dernières semaines, il n’a cessé d’étonner et de célébrer les records que la série a récoltés, ce qui est déjà le pari français le plus réussi en France pour la plateforme.

Avant même d’atteindre le record d’audience supposé en février, Lupin est déjà numéro un dans une douzaine de pays au-delà de la France, y compris le puissant marché américain, mais aussi l’Espagne – qui abrite un autre hit de Netflix, La casa de papel, qui a ses racines dans le même thème de voleur élégant et juste que Lupin -, l’Argentine, le Brésil ou le Vietnam. “Sans vous, cela n’aurait pas été possible, merci à tous!”, A-t-il tweeté en apprenant les dernières prévisions de son énorme succès.

Cela est dû en partie au savoir-faire d’un acteur établi comme Sy, l’un des visages les plus internationaux du cinéma français actuel. Mais aussi un scénario original qui, comme l’ont précisé les responsables, ne cherchait pas à imiter le voleur en col blanc mais à lui rendre hommage.

Ceci est constant tout au long de la série à travers le personnage de Sy, Assane Diop. Le fils d’un chauffeur migrant, décédé en prison après avoir été accusé à tort du vol inspiré d’une histoire – Le Collier de la Reine – de l’original Arsène Lupin, s’appuie également sur les stratégies du chevalier-voleur pour concocter ses plans pour cherchez le vrai coupable et créez sa vengeance. Mais il y a plus: Lupin est aussi mis à l’honneur dans la série par ce policier que personne n’écoute mais qui est le seul qui, lecteur assidu de Maurice Leblanc, voit le fil conducteur des actions de Diop avec les trucs et astuces racontés dans les histoires.

A cela s’ajoute une action frénétique dans les décors spectaculaires d’un Paris pas moins toujours spectaculaire, un jalon qui acquiert plus de mérite quand on considère que la série a été tournée en pleine pandémie, comme le rappelait son protagoniste dans une récente interview avec Madame Figaro: «Filmer Arsène Lupin à Paris, dans les conditions où nous l’avons fait, malgré le covid, avec une équipe incroyable et ultra-compétente, c’était incroyable ».

S’il y a eu la moindre critique du scénario, il a été vite oublié par un succès retentissant à l’écran qui fait aussi son reflet sur papier: la maison d’édition Hachette n’a jamais douté de l’avenir prometteur de la série et était en charge de sortir une édition spéciale soignée – le même que Assene offre à son fils un cadeau dans la série – qui balaie les librairies et est également numéro un des ventes d’Amazon France.

On peut critiquer la série Lupin (et à raison sur plusieurs aspects), il n’empêche que cette semaine j’ai trois élèves de 6e qui sont venus au collège avec des livres de Maurice Leblanc, qui les dévorent, se les conseillent, en discuter. Un flambeau est passé, une œuvre survivante. – PoPésie (@GPoPesie) 15 janvier 2021

“En France à l’école, vous lisez les aventures de Lupin comme vous lisez Victor Hugo”, disait déjà le réalisateur Louis Leterrier dans la présentation de la série. «Vous pouvez critiquer la série Lupin (et à juste titre sous plusieurs aspects), mais cela ne veut pas dire que cette semaine trois de ma sixième [11-12 años] sont venus en classe avec les livres de Maurice Leblanc, les dévorent et en discutent », a confirmé sur Twitter un enseignant à propos du succès littéraire renaissant de Lupin. Presque presque, un Harry Potter. De temps en temps.