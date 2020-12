Mexico – Dans le cadre du soutien à l’activation du feu rouge à Mexico, le gouvernement de la capitale a annoncé des programmes de soutien.

La secrétaire aux finances de la capitale, Luz Elena González, a annoncé qu’il existe quatre régimes de soutien pour les résidents de la capitale:

Octroi de prêts aux micro et petites entreprises et aide émergente aux personnes qui travaillent dans les restaurants formels et non formels.

Suivez-nous sur les réseaux

En outre, avance de fournitures et d’uniformes dans «Ma bourse pour commencer», ainsi qu’un soutien économique fiscal.

Lors d’une conférence de presse, le responsable a expliqué qu’avec un budget de 500 millions de pesos, ils seront distribués en 50 000 microcrédits.

Il a révélé que le délai de paiement était de deux ans, avec un délai de grâce de quatre mois. Un taux d’intérêt ordinaire de 0% et votre paiement sera mensuel.

En termes de soutien aux personnes qui travaillent dans les restaurants formels et non formels, une aide est fournie à 100 000 travailleurs, avec un versement unique de 2 200 pesos.

En ce qui concerne le soutien aux étudiants, il s’adresse à tous ceux qui sont inscrits dans le système d’éducation de base public de la capitale.

La caution, qui sera remise en janvier, atteindra plus de 1 250 000 filles et garçons et se fera par virement électronique.

Enfin, le secrétaire aux Finances a déclaré qu’il y aurait également un soutien fiscal et économique.